https://sputniknews.com.tr/20221027/fransada-yuksek-enflasyona-karsi-maas-artisi-talebiyle-duzenlenen-eylemler-suruyor-1062773558.html
Fransa'da yüksek enflasyona karşı maaş artışı talebiyle düzenlenen eylemler sürüyor
Fransa'da yüksek enflasyona karşı maaş artışı talebiyle düzenlenen eylemler sürüyor
Fransa'nın başkenti Paris'te yüksek enflasyona karşı maaş artışı talebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor. Fransa'da en büyük işçi sendikası CGT'nin Genel... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T18:45+0300
2022-10-27T18:45+0300
2022-10-27T19:13+0300
dünya
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1b/1062773622_0:98:1200:773_1920x0_80_0_0_f9ee0c12b78ec6c2aed24cf040ba689f.jpg
Fransa'da sendikalar artan fiyatlar karşısında maaş zammı isteğiyle grev çağrısı yaptı.Ülkenin en büyük işçi sendikaları federasyonu 'CGT' ve en büyük eğitim çalışanları sendikası 'FSU', enflasyon oranıyla uyumlu maaş artışı talebiyle grev çağrısında bulundu.Sendikalar, Başkent Paris'in dışında Normandiya bölgesine bağlı Cherbourg, Granville ve Saint-Lo kentlerinde gösteriler düzenlendiğini bildirdi.Fransa'da son haftalarda sendikalar, kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 10 zam ve enflasyona karşı genel bir düzenle yapılması talebiyle çok sayıda grev düzenledi.Başkent Paris ve içinde bulunduğu İle-de-France bölgesinde toplu taşıma sektöründe 10 Kasım için büyük çaplı grev çağrısı yapılmıştı.Hükümet sendikalara, şirketlerle uzlaşma yoluna gitmeleri için çağrı yapmış, aksi durumda yaptırımlara başvuracağı tehdidinde bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221026/fransa-hukumet-sozcusu-cogu-vatandasimiz-tuketim-aliskanliklarini-degistirmek-zorunda-kaldi-1062732877.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1b/1062773622_20:0:1181:871_1920x0_80_0_0_04a0c8691f08cddd7c7a697ff03bc21f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa
Fransa'da yüksek enflasyona karşı maaş artışı talebiyle düzenlenen eylemler sürüyor
18:45 27.10.2022 (güncellendi: 19:13 27.10.2022) Abone ol
Fransa'nın başkenti Paris'te yüksek enflasyona karşı maaş artışı talebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor. Fransa'da en büyük işçi sendikası CGT'nin Genel Sekreteri Philippe Martinez de protestolarda yer aldı.
Fransa'da sendikalar artan fiyatlar karşısında maaş zammı isteğiyle grev çağrısı yaptı.
Ülkenin en büyük işçi sendikaları federasyonu 'CGT' ve en büyük eğitim çalışanları sendikası 'FSU', enflasyon oranıyla uyumlu maaş artışı talebiyle grev çağrısında bulundu.
Sendikalar, Başkent Paris'in dışında Normandiya bölgesine bağlı Cherbourg, Granville ve Saint-Lo kentlerinde gösteriler düzenlendiğini bildirdi.
Fransa'da son haftalarda sendikalar, kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 10 zam ve enflasyona karşı genel bir düzenle yapılması talebiyle çok sayıda grev düzenledi.
Başkent Paris ve içinde bulunduğu İle-de-France bölgesinde toplu taşıma sektöründe 10 Kasım için büyük çaplı grev çağrısı yapılmıştı.
Hükümet sendikalara, şirketlerle uzlaşma yoluna gitmeleri için çağrı yapmış, aksi durumda yaptırımlara başvuracağı tehdidinde bulunmuştu.