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Fransa'da yüksek enflasyona karşı maaş artışı talebiyle düzenlenen eylemler sürüyor
Fransa'da yüksek enflasyona karşı maaş artışı talebiyle düzenlenen eylemler sürüyor
Fransa'nın başkenti Paris'te yüksek enflasyona karşı maaş artışı talebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor. Fransa'da en büyük işçi sendikası CGT'nin Genel... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T18:45+0300
2022-10-27T19:13+0300
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Fransa'da sendikalar artan fiyatlar karşısında maaş zammı isteğiyle grev çağrısı yaptı.Ülkenin en büyük işçi sendikaları federasyonu 'CGT' ve en büyük eğitim çalışanları sendikası 'FSU', enflasyon oranıyla uyumlu maaş artışı talebiyle grev çağrısında bulundu.Sendikalar, Başkent Paris'in dışında Normandiya bölgesine bağlı Cherbourg, Granville ve Saint-Lo kentlerinde gösteriler düzenlendiğini bildirdi.Fransa'da son haftalarda sendikalar, kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 10 zam ve enflasyona karşı genel bir düzenle yapılması talebiyle çok sayıda grev düzenledi.Başkent Paris ve içinde bulunduğu İle-de-France bölgesinde toplu taşıma sektöründe 10 Kasım için büyük çaplı grev çağrısı yapılmıştı.Hükümet sendikalara, şirketlerle uzlaşma yoluna gitmeleri için çağrı yapmış, aksi durumda yaptırımlara başvuracağı tehdidinde bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221026/fransa-hukumet-sozcusu-cogu-vatandasimiz-tuketim-aliskanliklarini-degistirmek-zorunda-kaldi-1062732877.html
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Fransa'da yüksek enflasyona karşı maaş artışı talebiyle düzenlenen eylemler sürüyor

18:45 27.10.2022 (güncellendi: 19:13 27.10.2022)
© AAFransa'da yüksek enflasyon protestoları
Fransa'da yüksek enflasyon protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© AA
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Fransa'nın başkenti Paris'te yüksek enflasyona karşı maaş artışı talebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor. Fransa'da en büyük işçi sendikası CGT'nin Genel Sekreteri Philippe Martinez de protestolarda yer aldı.
Fransa'da sendikalar artan fiyatlar karşısında maaş zammı isteğiyle grev çağrısı yaptı.
Ülkenin en büyük işçi sendikaları federasyonu 'CGT' ve en büyük eğitim çalışanları sendikası 'FSU', enflasyon oranıyla uyumlu maaş artışı talebiyle grev çağrısında bulundu.
Sendikalar, Başkent Paris'in dışında Normandiya bölgesine bağlı Cherbourg, Granville ve Saint-Lo kentlerinde gösteriler düzenlendiğini bildirdi.
Fransa'da son haftalarda sendikalar, kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 10 zam ve enflasyona karşı genel bir düzenle yapılması talebiyle çok sayıda grev düzenledi.
Başkent Paris ve içinde bulunduğu İle-de-France bölgesinde toplu taşıma sektöründe 10 Kasım için büyük çaplı grev çağrısı yapılmıştı.
Hükümet sendikalara, şirketlerle uzlaşma yoluna gitmeleri için çağrı yapmış, aksi durumda yaptırımlara başvuracağı tehdidinde bulunmuştu.
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