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Fenerbahçe'den AİHM başvurularıyla ilgili açıklama: Uzlaşma sağlandı
Fenerbahçe'den AİHM başvurularıyla ilgili açıklama: Uzlaşma sağlandı
Fenerbahçe , PFDK'nin Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen hakkında 2020 yılında verdiği cezalarla ilgili olarak AİHM’e yapılan başvuruların... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T13:16+0300
2022-10-27T13:24+0300
spor
fenerbahçe
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
ali koç
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Fenerbahçe Kulübü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) nezdindeki iki farklı başvurusuyla ilgili açıklamada bulundu.Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, 2020 yılında kulübe, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen'e Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen ve Tahkim Kurulu tarafından da onanan kararlarla, anayasanın düşünceyi açıklama hürriyetini güvence altına alan 26. madde ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkını güvence altına alan 6. maddesi ve ifade özgürlüğünü güvence altına alan 10. maddesinin ihlal edildiği savunuldu.Verilen cezalarla ilgili AİHM nezdinde iki farklı başvuru yapıldığı ve sarı-lacivertli kulübün iki dosyada da uzlaşmayı nihai olarak kabul ettiği belirtilen açıklamada, "Anılan başvuruların her ikisiyle ilgili olarak da uyuşmazlığın AİHM’de henüz hakimler önünde yargılama süreci başlamadan kayıttan düşmesi ve sonuçlanması sağlanmış oldu. Böylelikle ihtilaflı bu durum AİHM nezdinde daha önce yine ülkemizle ilgili tesis edilen 18 Mayıs 2021 tarihli Sedat Doğan/Türkiye kararından, 28 Ocak 2020 tarihli Ali Rıza ve Diğerleri/Türkiye kararından ve başkaca örneklerden farklı olarak; ihlal olduğuna dair kararlar tesis edilmeden uzlaşma ile çözüme kavuşmuştur" denildi.‘Türkiye Cumhuriyeti Devletine içtenlikle teşekkürlerimizi sunarız’TFF tarafından, talimat ve düzenlemelerinde kararların gerekçeli verilmesine, kurulların seçim esaslarına, ifade özgürlüğü başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin gözetilmesi gereğine ilişkin bir takım güncellemeler ve değişiklikler yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu vesileyle konuya adil ve hızlı çözüm getirerek, spor camiasına en güçlü mesajı vermiş olan Türkiye Cumhuriyeti Devletine bir kez daha içtenlikle teşekkürlerimizi sunarız" ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20201014/fenerbahce-baskani-koctan-limit-aciklamasi-aymye-basvurduk-sonuc-alamazsak-aihme-gidecegiz-1043029378.html
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fenerbahçe, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), ali koç
fenerbahçe, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), ali koç

Fenerbahçe'den AİHM başvurularıyla ilgili açıklama: Uzlaşma sağlandı

13:16 27.10.2022 (güncellendi: 13:24 27.10.2022)
© DHAFenerbahçe logo
Fenerbahçe logo - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© DHA
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Fenerbahçe , PFDK'nin Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen hakkında 2020 yılında verdiği cezalarla ilgili olarak AİHM’e yapılan başvuruların, uzlaşma neticesinde çözüme kavuştuğunu açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) nezdindeki iki farklı başvurusuyla ilgili açıklamada bulundu.
Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, 2020 yılında kulübe, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen'e Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen ve Tahkim Kurulu tarafından da onanan kararlarla, anayasanın düşünceyi açıklama hürriyetini güvence altına alan 26. madde ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkını güvence altına alan 6. maddesi ve ifade özgürlüğünü güvence altına alan 10. maddesinin ihlal edildiği savunuldu.
Verilen cezalarla ilgili AİHM nezdinde iki farklı başvuru yapıldığı ve sarı-lacivertli kulübün iki dosyada da uzlaşmayı nihai olarak kabul ettiği belirtilen açıklamada, "Anılan başvuruların her ikisiyle ilgili olarak da uyuşmazlığın AİHM’de henüz hakimler önünde yargılama süreci başlamadan kayıttan düşmesi ve sonuçlanması sağlanmış oldu. Böylelikle ihtilaflı bu durum AİHM nezdinde daha önce yine ülkemizle ilgili tesis edilen 18 Mayıs 2021 tarihli Sedat Doğan/Türkiye kararından, 28 Ocak 2020 tarihli Ali Rıza ve Diğerleri/Türkiye kararından ve başkaca örneklerden farklı olarak; ihlal olduğuna dair kararlar tesis edilmeden uzlaşma ile çözüme kavuşmuştur" denildi.

‘Türkiye Cumhuriyeti Devletine içtenlikle teşekkürlerimizi sunarız’

TFF tarafından, talimat ve düzenlemelerinde kararların gerekçeli verilmesine, kurulların seçim esaslarına, ifade özgürlüğü başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin gözetilmesi gereğine ilişkin bir takım güncellemeler ve değişiklikler yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu vesileyle konuya adil ve hızlı çözüm getirerek, spor camiasına en güçlü mesajı vermiş olan Türkiye Cumhuriyeti Devletine bir kez daha içtenlikle teşekkürlerimizi sunarız" ifadesi kullanıldı.
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2020
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Fenerbahçe Başkanı Koç'tan 'limit' açıklaması: AYM'ye başvurduk, sonuç alamazsak AİHM'e gideceğiz
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