https://sputniknews.com.tr/20221027/fenerbahce-uefa-avrupa-liginde-3-0-geriye-dustugu-macta-rennes-ile-3-3-berabere-kaldi-1062782178.html
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 3-0 geriye düştüğü maçta Rennes ile 3-3 berabere kaldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 3-0 geriye düştüğü maçta Rennes ile 3-3 berabere kaldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 5. haftasında 3-0 geriye düştüğü maçta Fransa ekibi Rennes ile 3-3 berabere kaldı. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T21:43+0300
2022-10-27T21:43+0300
2022-10-27T22:10+0300
fenerbahçe
uefa avrupa ligi
spor
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Fransız ekibi Rennes ile 3-3 berabere kaldı.İkinci yarıda ilk tehlikeli atağı 71. dakikada Fenerbahçe geliştirdi. Emre Mor'un ceza sahası sağ çaprazından içeri gönderdiği topla sol çaprazdaki Valencia buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, top yandan auta çıktı.80. dakikada ceza sahası içinde sekerek havadan gelen topu iyi kontrol eden Batshuayi'nin dönerek vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar kornere çeldi.82. dakikada sarı-lacivertli ekip, farkı 1'e indirdi. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Zajc'ın şutunda, top sağ köşeden ağlarla buluştu: 2-388. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emre Mor, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre Mor'un sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden ağlara gitti: 3-3Karşılaşma, 3-3 sona erdi.
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fenerbahçe, uefa avrupa ligi
fenerbahçe, uefa avrupa ligi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 3-0 geriye düştüğü maçta Rennes ile 3-3 berabere kaldı
21:43 27.10.2022 (güncellendi: 22:10 27.10.2022) Abone ol
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 5. haftasında 3-0 geriye düştüğü maçta Fransa ekibi Rennes ile 3-3 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Fransız ekibi Rennes ile 3-3 berabere kaldı.
İkinci yarıda ilk tehlikeli atağı 71. dakikada Fenerbahçe geliştirdi. Emre Mor'un ceza sahası sağ çaprazından içeri gönderdiği topla sol çaprazdaki Valencia buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, top yandan auta çıktı.
80. dakikada ceza sahası içinde sekerek havadan gelen topu iyi kontrol eden Batshuayi'nin dönerek vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar kornere çeldi.
82. dakikada sarı-lacivertli ekip, farkı 1'e indirdi. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Zajc'ın şutunda, top sağ köşeden ağlarla buluştu: 2-3
88. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emre Mor, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre Mor'un sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden ağlara gitti: 3-3
Karşılaşma, 3-3 sona erdi.