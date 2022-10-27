Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221027/fenerbahce-uefa-avrupa-liginde-3-0-geriye-dustugu-macta-rennes-ile-3-3-berabere-kaldi-1062782178.html
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 3-0 geriye düştüğü maçta Rennes ile 3-3 berabere kaldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 3-0 geriye düştüğü maçta Rennes ile 3-3 berabere kaldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 5. haftasında 3-0 geriye düştüğü maçta Fransa ekibi Rennes ile 3-3 berabere kaldı. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T21:43+0300
2022-10-27T22:10+0300
fenerbahçe
uefa avrupa ligi
spor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1b/1062782488_0:89:1227:779_1920x0_80_0_0_0f62a5e9d9ce199b0ac3159bc3b7fd46.jpg
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Fransız ekibi Rennes ile 3-3 berabere kaldı.İkinci yarıda ilk tehlikeli atağı 71. dakikada Fenerbahçe geliştirdi. Emre Mor'un ceza sahası sağ çaprazından içeri gönderdiği topla sol çaprazdaki Valencia buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, top yandan auta çıktı.80. dakikada ceza sahası içinde sekerek havadan gelen topu iyi kontrol eden Batshuayi'nin dönerek vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar kornere çeldi.82. dakikada sarı-lacivertli ekip, farkı 1'e indirdi. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Zajc'ın şutunda, top sağ köşeden ağlarla buluştu: 2-388. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emre Mor, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre Mor'un sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden ağlara gitti: 3-3Karşılaşma, 3-3 sona erdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1b/1062782488_33:0:1192:869_1920x0_80_0_0_33508e5f951af4dd285511747147d860.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, uefa avrupa ligi
fenerbahçe, uefa avrupa ligi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 3-0 geriye düştüğü maçta Rennes ile 3-3 berabere kaldı

21:43 27.10.2022 (güncellendi: 22:10 27.10.2022)
© AAFenerbahçe Rennes
Fenerbahçe Rennes - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 5. haftasında 3-0 geriye düştüğü maçta Fransa ekibi Rennes ile 3-3 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Fransız ekibi Rennes ile 3-3 berabere kaldı.
İkinci yarıda ilk tehlikeli atağı 71. dakikada Fenerbahçe geliştirdi. Emre Mor'un ceza sahası sağ çaprazından içeri gönderdiği topla sol çaprazdaki Valencia buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, top yandan auta çıktı.
80. dakikada ceza sahası içinde sekerek havadan gelen topu iyi kontrol eden Batshuayi'nin dönerek vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar kornere çeldi.
82. dakikada sarı-lacivertli ekip, farkı 1'e indirdi. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Zajc'ın şutunda, top sağ köşeden ağlarla buluştu: 2-3
88. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emre Mor, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre Mor'un sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden ağlara gitti: 3-3
Karşılaşma, 3-3 sona erdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала