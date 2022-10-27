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https://sputniknews.com.tr/20221027/fatih-sultan-mehmetin-resmedildigi-madalyon-38-bin-sterline-satildi-1062776550.html
Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği madalyon 38 bin sterline satıldı
Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği madalyon 38 bin sterline satıldı
İstanbul'un fethiyle yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği madalyon Christie's Müzayede Evi tarafından çıkarıldığı açık arttırmada 38 bin... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T19:37+0300
2022-10-27T19:39+0300
dünya
istanbul
fatih sultan mehmet
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Christie's Müzayede Evi tarafından İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen “İslam ve Hint Dünyaları Sanatı, Oryantal Kilimler ile Halılar” müzayedesinde Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği bir madalyon açık arttırmaya çıkarıldı. İtalyan sanatçı Constanzo da Ferrara tarafından Napoli’de 1481’de dökülen madalyon 38 bin sterline (yaklaşık 821 bin Türk lirası) satıldı.Ön yüzünde Fatih Sultan Mehmet’in portresinin bulunduğu madalyonun arka yüzeyinde ise hükümdarın at üstündeki bir çizimi bulunuyor. Madalyonun her iki yüzeyindeki Latince yazılar ise eserin en dikkat çekici özelliği olarak ortaya çıkıyor. Rönesans'ın en iyi portre madalyalarından biri olarak nitelendirilen madalyonun ön yüzünde, “Bizans İmparatoru Osmanoğlu Sultan Muhammed 1481”, arkasında ise “Asya ve Yunanistan’ın Hükümdarı Muhammed, seferde atlı portre” yazıları yer alıyor.Fatih’in İtalya’dan sanatçı gönderilmesi talebi üzerine İstanbul'a gelen Ferrara’nın o dönemde Napoli Hükümdarı Ferrante'nin sarayında çalıştığı biliniyor. Müzayede evinden yapılan açıklamaya göre, madalyonun ön yüzeyindeki portrenin hükümdar hayattayken resmedildiği tahmin ediliyor.El yazması Kur'an-ı Kerim 488 bin liraya satıldıOsmanlı dönemine ait 16. yüzyılın ortalarında yazıldığı tahmin edilen Kur'an-ı Kerim müzayede evinde yapılan açık arttırmada satılan eserler arasında yer alıyor. El yazması Kur’an’ın müzayedede 22 bin 680 sterline (yaklaşık 488 bin lira) satıldığı belirtildi. Yine Osmanlı döneminde 1878’de yazılan başka bir Kur'an-ı Kerim tahmin edilen değerinin iki katına 11 bin 340 sterline (yaklaşık 244 bin lira) alıcı buldu.
https://sputniknews.com.tr/20211022/fatih-sultan-mehmet-tugrali-vakfiyenin-londradaki-satisi-turkiyenin-girisimiyle-durduruldu-1050068364.html
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istanbul, fatih sultan mehmet
istanbul, fatih sultan mehmet

Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği madalyon 38 bin sterline satıldı

19:37 27.10.2022 (güncellendi: 19:39 27.10.2022)
© İHAFatih Sultan Mehmet’in resmedildiği madalyon 38 bin sterline satıldı
Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği madalyon 38 bin sterline satıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© İHA
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İstanbul'un fethiyle yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği madalyon Christie's Müzayede Evi tarafından çıkarıldığı açık arttırmada 38 bin sterline (yaklaşık 821 bin Türk lirası) satıldı.
Christie's Müzayede Evi tarafından İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen “İslam ve Hint Dünyaları Sanatı, Oryantal Kilimler ile Halılar” müzayedesinde Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği bir madalyon açık arttırmaya çıkarıldı.
İtalyan sanatçı Constanzo da Ferrara tarafından Napoli’de 1481’de dökülen madalyon 38 bin sterline (yaklaşık 821 bin Türk lirası) satıldı.
Ön yüzünde Fatih Sultan Mehmet’in portresinin bulunduğu madalyonun arka yüzeyinde ise hükümdarın at üstündeki bir çizimi bulunuyor. Madalyonun her iki yüzeyindeki Latince yazılar ise eserin en dikkat çekici özelliği olarak ortaya çıkıyor. Rönesans'ın en iyi portre madalyalarından biri olarak nitelendirilen madalyonun ön yüzünde, “Bizans İmparatoru Osmanoğlu Sultan Muhammed 1481”, arkasında ise “Asya ve Yunanistan’ın Hükümdarı Muhammed, seferde atlı portre” yazıları yer alıyor.
© İHAFatih Sultan Mehmet’in resmedildiği madalyon 38 bin sterline satıldı
Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği madalyon 38 bin sterline satıldı - Sputnik Türkiye
1/2
© İHA
Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği madalyon 38 bin sterline satıldı
© İHAFatih Sultan Mehmet’in resmedildiği madalyon 38 bin sterline satıldı
Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği madalyon 38 bin sterline satıldı - Sputnik Türkiye
2/2
© İHA
Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği madalyon 38 bin sterline satıldı
1/2
© İHA
Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği madalyon 38 bin sterline satıldı
2/2
© İHA
Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği madalyon 38 bin sterline satıldı
Fatih’in İtalya’dan sanatçı gönderilmesi talebi üzerine İstanbul'a gelen Ferrara’nın o dönemde Napoli Hükümdarı Ferrante'nin sarayında çalıştığı biliniyor. Müzayede evinden yapılan açıklamaya göre, madalyonun ön yüzeyindeki portrenin hükümdar hayattayken resmedildiği tahmin ediliyor.

El yazması Kur'an-ı Kerim 488 bin liraya satıldı

Osmanlı dönemine ait 16. yüzyılın ortalarında yazıldığı tahmin edilen Kur'an-ı Kerim müzayede evinde yapılan açık arttırmada satılan eserler arasında yer alıyor.
El yazması Kur’an’ın müzayedede 22 bin 680 sterline (yaklaşık 488 bin lira) satıldığı belirtildi. Yine Osmanlı döneminde 1878’de yazılan başka bir Kur'an-ı Kerim tahmin edilen değerinin iki katına 11 bin 340 sterline (yaklaşık 244 bin lira) alıcı buldu.
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