https://sputniknews.com.tr/20221027/f-16nin-anahtarlarini-elinde-tutan-abd-senatoru-menendez-federal-sorusturma-altinda-1062763363.html

'F-16'nın anahtarlarını elinde tutan' ABD Senatörü Menendez federal soruşturma altında

'F-16'nın anahtarlarını elinde tutan' ABD Senatörü Menendez federal soruşturma altında

ABD'de New Jersey Senatörü Bob Menendez'in yeni bir federal soruşturma altında olduğu açıklandı. 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T13:37+0300

2022-10-27T13:37+0300

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dünya

bob menendez

abd

senatör

soruşturma

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Senatörün danışmanı Michael Soliman, Senatör Menendez'in bugün bildirilen soruşturmadan haberdar olduğunu ancak soruşturmanın kapsamını bilmediğini belirterek "Senatör her zaman olduğu gibi, kendisinden veya makamından talep edilen her türlü yardımı sağlamaya hazır" dedi.Bir haber kuruluşu olan Semafor'da, federal savcıların son haftalarda Menendez ile bağlantılı kişilerle temasa geçtiği ifade edildi.Menendez, 2015'te kendisine lüks hediyeler veren Floridalı bir göz doktoruna yardım etmek için yetkilerini kötüye kullanmakla suçlanmıştı.Jüri 2017’de suçlamalar konusunda çıkmaza girmiş, savcılar Menendez'i yeniden yargılamayı reddetmişti. Suçlamalardan aklanan Menendez, 2018'de yeniden seçilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220714/f-16nin-anahtarlarini-elinde-tutan-menendez-turkiyeye-satisi-onaylamak-icin-sartlarini-siraladi-1058711128.html

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bob menendez, abd, senatör, soruşturma