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https://sputniknews.com.tr/20221027/f-16nin-anahtarlarini-elinde-tutan-abd-senatoru-menendez-federal-sorusturma-altinda-1062763363.html
'F-16'nın anahtarlarını elinde tutan' ABD Senatörü Menendez federal soruşturma altında
'F-16'nın anahtarlarını elinde tutan' ABD Senatörü Menendez federal soruşturma altında
ABD'de New Jersey Senatörü Bob Menendez'in yeni bir federal soruşturma altında olduğu açıklandı. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
bob menendez
abd
senatör
soruşturma
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Senatörün danışmanı Michael Soliman, Senatör Menendez'in bugün bildirilen soruşturmadan haberdar olduğunu ancak soruşturmanın kapsamını bilmediğini belirterek "Senatör her zaman olduğu gibi, kendisinden veya makamından talep edilen her türlü yardımı sağlamaya hazır" dedi.Bir haber kuruluşu olan Semafor'da, federal savcıların son haftalarda Menendez ile bağlantılı kişilerle temasa geçtiği ifade edildi.Menendez, 2015'te kendisine lüks hediyeler veren Floridalı bir göz doktoruna yardım etmek için yetkilerini kötüye kullanmakla suçlanmıştı.Jüri 2017’de suçlamalar konusunda çıkmaza girmiş, savcılar Menendez'i yeniden yargılamayı reddetmişti. Suçlamalardan aklanan Menendez, 2018'de yeniden seçilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220714/f-16nin-anahtarlarini-elinde-tutan-menendez-turkiyeye-satisi-onaylamak-icin-sartlarini-siraladi-1058711128.html
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bob menendez, abd, senatör, soruşturma
bob menendez, abd, senatör, soruşturma

'F-16'nın anahtarlarını elinde tutan' ABD Senatörü Menendez federal soruşturma altında

13:37 27.10.2022 (güncellendi: 13:40 27.10.2022)
© AFP 2022 / DREW ANGERERBob Menendez
Bob Menendez - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© AFP 2022 / DREW ANGERER
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ABD'de New Jersey Senatörü Bob Menendez'in yeni bir federal soruşturma altında olduğu açıklandı.
Senatörün danışmanı Michael Soliman, Senatör Menendez'in bugün bildirilen soruşturmadan haberdar olduğunu ancak soruşturmanın kapsamını bilmediğini belirterek "Senatör her zaman olduğu gibi, kendisinden veya makamından talep edilen her türlü yardımı sağlamaya hazır" dedi.
Bir haber kuruluşu olan Semafor'da, federal savcıların son haftalarda Menendez ile bağlantılı kişilerle temasa geçtiği ifade edildi.
Menendez, 2015'te kendisine lüks hediyeler veren Floridalı bir göz doktoruna yardım etmek için yetkilerini kötüye kullanmakla suçlanmıştı.
Jüri 2017’de suçlamalar konusunda çıkmaza girmiş, savcılar Menendez'i yeniden yargılamayı reddetmişti. Suçlamalardan aklanan Menendez, 2018'de yeniden seçilmişti.
Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
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