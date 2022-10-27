https://sputniknews.com.tr/20221027/erdogandan-nato-diplomasisi-4-kasimda-stoltenberg-8-kasimda-isvec-basbakani-ile-gorusecek-1062778900.html

Erdoğan’dan NATO diplomasisi: 4 Kasım'da Stoltenberg, 8 Kasım'da İsveç Başbakanı ile görüşecek

Erdoğan’dan NATO diplomasisi: 4 Kasım'da Stoltenberg, 8 Kasım'da İsveç Başbakanı ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Kasım’da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile İstanbul’da bir araya gelecek, dün telefonla görüştüğü İsveç’in yeni Başbakanı Ulf... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T20:32+0300

2022-10-27T20:32+0300

2022-10-27T20:32+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

jens stoltenberg

isveç

ulf kristersson

nato

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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kasım ayının başında, gündemi NATO olan yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 Kasım Cuma günü İstanbul’da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul etmesi planlanıyor. Görüşmede İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik sürecinin yanı sıra Ukrayna krizi ile ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün telefonla görüştüğü İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’u da 8 Kasım’da Ankara’da ağırlayacak. Görüşmede Türkiye-İsveç ilişkilerinin yanı sıra İsveç’in NATO üyelik süreci konularının ele alınması öngörülüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı telefon görüşmesinde, İsveç’in yeni Başbakanı olması dolayısıyla Ulf Kristersson’a tebriklerini iletmişti. Erdoğan, 19 Ekim’de kendisine gönderdiği mektuba değinerek Ulf Kristersson’ı Ankara’da misafir etmekten memnuniyet duyacağını ifade etmişti.İsveç Başbakanı Kristersson’ın Üçlü Muhtıra’ya bağlı olduklarına dair açıklamalarını takip ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu muhtıranın önümüzdeki süreç bakımından yol gösterici olacağını dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin İsveç’in NATO üyeliğini ve Türkiye’yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221026/isvec-basbakani-kristersson-hukumetim-nato-uyeligi-icin-uclu-muhtirayi-yerine-getirecek-1062736460.html

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recep tayyip erdoğan, jens stoltenberg, isveç, ulf kristersson, nato