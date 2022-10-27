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Elon Musk: Twitter'ı insanlığa yardım için satın alıyorum
Elon Musk: Twitter'ı insanlığa yardım için satın alıyorum
Ünlü milyarder Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını yarına kadar tamamlayacağı haberlerini iyice güçlendiren yazılı bir açıklama yaptı. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T16:55+0300
2022-10-27T17:34+0300
elon musk
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Dünyanın en zengin ismi olan SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın alma anlaşmasını yarına (cuma) kadar tamamlayacağı konuşulurken dün akşam elinde lavaboyla Twitter merkez binasına giren ünlü milyarder şimdi de satın alma kararının nedenlerini sıraladı. 'Sevgili Twitter reklamcıları' diye başladığı mesajında Twitter'ı satın alma sebepleri ve platformda reklamın yerine dair görüşleri konusunda çok fazla atılıp tutulduğunu belirten Musk farklı görüşlerin sağlıklı biçimde, şiddete başvurmadan tartışılabileceği ortak bir dijital köy meydanı oluşturmanın medeniyetin geleceği için önemli olduğunu yazdı.Sosyal medyada kutuplaşmalar olduğuna dikkat çeken Musk, Twitter'ı daha çok para kazanmak için değil insanlığa, sevdiklerine yardım etmek için satın alıyor olduğunu, bu konuda alçakgönüllü davrandığını ve başarısız olma ihtimalinin de göz ardı edilemeyeceğini vurguladı. Twitter'ın, sonunu düşünmeden her şeyin söylenebildiği bir yer olmayacağının da altını çizen Musk hem hukuka uyulmasının elzem olduğunu hem de platformun herkes için kucaklayıcı bir yer olması gerektiğini ifade etti. Reklamın da doğru kullanıldığından kullanıcılar için eğlendirici ve bilgilendirici olabileceğini belirten Musk, Twitter'ın dünyanın en güvenilir reklam platformu olmayı amaçladığını söyledi ve "Hep birlikte olağanüstü bir şey inşa edelim" mesajı verdi.Twitter'de yüzde 9.2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'in tamamı için hisse başına 54.2 dolarlık teklifte bulundu. Twitter'den 25 Nisan'da yapılan açıklamada da şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı duyuruldu. Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'i yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurdu, gerekçe olarak da 'spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini' gösterdi. Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'i satın alma anlaşmasını feshettiğini duyurdu. Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açtı.
https://sputniknews.com.tr/20221026/elon-musk-elinde-lavabosuyla-twitter-binasina-girdi-1062740526.html
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elon musk, twitter
elon musk, twitter

Elon Musk: Twitter'ı insanlığa yardım için satın alıyorum

16:55 27.10.2022 (güncellendi: 17:34 27.10.2022)
© AP Photo / Mary AltafferElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
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Ünlü milyarder Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını yarına kadar tamamlayacağı haberlerini iyice güçlendiren yazılı bir açıklama yaptı.
Dünyanın en zengin ismi olan SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın alma anlaşmasını yarına (cuma) kadar tamamlayacağı konuşulurken dün akşam elinde lavaboyla Twitter merkez binasına giren ünlü milyarder şimdi de satın alma kararının nedenlerini sıraladı.
'Sevgili Twitter reklamcıları' diye başladığı mesajında Twitter'ı satın alma sebepleri ve platformda reklamın yerine dair görüşleri konusunda çok fazla atılıp tutulduğunu belirten Musk farklı görüşlerin sağlıklı biçimde, şiddete başvurmadan tartışılabileceği ortak bir dijital köy meydanı oluşturmanın medeniyetin geleceği için önemli olduğunu yazdı.
Sosyal medyada kutuplaşmalar olduğuna dikkat çeken Musk, Twitter'ı daha çok para kazanmak için değil insanlığa, sevdiklerine yardım etmek için satın alıyor olduğunu, bu konuda alçakgönüllü davrandığını ve başarısız olma ihtimalinin de göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.
Twitter'ın, sonunu düşünmeden her şeyin söylenebildiği bir yer olmayacağının da altını çizen Musk hem hukuka uyulmasının elzem olduğunu hem de platformun herkes için kucaklayıcı bir yer olması gerektiğini ifade etti.
Reklamın da doğru kullanıldığından kullanıcılar için eğlendirici ve bilgilendirici olabileceğini belirten Musk, Twitter'ın dünyanın en güvenilir reklam platformu olmayı amaçladığını söyledi ve "Hep birlikte olağanüstü bir şey inşa edelim" mesajı verdi.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
DÜNYA
Elon Musk, elinde lavabosuyla Twitter binasına girdi
Dün, 22:19
Twitter'de yüzde 9.2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'in tamamı için hisse başına 54.2 dolarlık teklifte bulundu.
Twitter'den 25 Nisan'da yapılan açıklamada da şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı duyuruldu.
Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'i yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurdu, gerekçe olarak da 'spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini' gösterdi.
Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'i satın alma anlaşmasını feshettiğini duyurdu.
Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açtı.
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