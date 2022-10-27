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https://sputniknews.com.tr/20221027/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalindan-imza-gunu-1062781047.html
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan imza günü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan imza günü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kitaplarını 18. Ankara Kitap Fuarı'nda okurları için imzaladı. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T21:13+0300
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ibrahim kalın
imza günü
kitap fuarı
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ATO Congresium'da düzenlenen 18. Ankara Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında düzenlenen imza günlerinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.İnsan Yayınlarınca yayımlanan kitaplarını Kalın'a imzalatmak isteyenler kuyruk oluşturdu. Kalın kitaplarını imzaladığı okurlarla fotoğraf çektirdi.
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ibrahim kalın, imza günü, kitap fuarı
ibrahim kalın, imza günü, kitap fuarı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan imza günü

21:13 27.10.2022
© İHACumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan imza günü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan imza günü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© İHA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kitaplarını 18. Ankara Kitap Fuarı'nda okurları için imzaladı.
ATO Congresium'da düzenlenen 18. Ankara Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında düzenlenen imza günlerinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
İnsan Yayınlarınca yayımlanan kitaplarını Kalın'a imzalatmak isteyenler kuyruk oluşturdu. Kalın kitaplarını imzaladığı okurlarla fotoğraf çektirdi.
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