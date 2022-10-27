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https://sputniknews.com.tr/20221027/cumhurbaskani-erdogan-israil-savunma-bakani-gantzi-kabul-etti-1062770165.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ı kabul etti. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T16:55+0300
2022-10-27T17:12+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
israil
benny gantz
savunma bakanlığı
hulusi akar
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Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.Kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221027/israil-savunma-bakani-gantz-anitkabiri-ziyaret-etti--1062756605.html
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recep tayyip erdoğan, israil, benny gantz, savunma bakanlığı, hulusi akar
recep tayyip erdoğan, israil, benny gantz, savunma bakanlığı, hulusi akar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ı kabul etti

16:55 27.10.2022 (güncellendi: 17:12 27.10.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ı kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ı kabul etti.
Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
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