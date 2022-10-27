https://sputniknews.com.tr/20221027/cumhurbaskani-erdogan-israil-savunma-bakani-gantzi-kabul-etti-1062770165.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ı kabul etti. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T16:55+0300
2022-10-27T16:55+0300
2022-10-27T17:12+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
israil
benny gantz
savunma bakanlığı
hulusi akar
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Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.Kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221027/israil-savunma-bakani-gantz-anitkabiri-ziyaret-etti--1062756605.html
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recep tayyip erdoğan, israil, benny gantz, savunma bakanlığı, hulusi akar
recep tayyip erdoğan, israil, benny gantz, savunma bakanlığı, hulusi akar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ı kabul etti
16:55 27.10.2022 (güncellendi: 17:12 27.10.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ı kabul etti.
Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.