Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221027/carlsberg-ceosu-enflasyonun-2023te-bira-satislarini-vurabilir-1062759493.html
Carlsberg CEO'su: Enflasyon 2023'te bira satışlarını vurabilir
Carlsberg CEO'su: Enflasyon 2023'te bira satışlarını vurabilir
Carlsberg'in CEO'su Cees‘t Hart, bira üreticileri fiyatları yükseltmeye devam ettikçe sektörün artan enflasyondan etkilenebileceğini açıkladı. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T12:27+0300
2022-10-27T12:29+0300
dünya
ekonomi
bira
enflasyon
heineken
carlsberg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1055108456_0:112:1200:787_1920x0_80_0_0_57d152bcb14c7a5efa938d8ccb2944a7.jpg
Danimarkalı bira üreticisi Carlsberg'in CEO'su Cees‘t Hart, artan enflasyonun bira satışlarını etkilediğine dair çok az kanıt gördüğünü ancak ancak 'bira üreticileri fiyatları yükseltmeye devam ettikçe bu durumun 2023'e kadar değişebileceğini' söyledi.Hart, "Şu ana kadar enflasyonun yükselmesinin tüketici etkisine dair çok az kanıt gördük. Ancak enflasyon artmaya devam ettikçe ve bira üreticileri bu yılın ikinci yarısında ve 2023'ün başında fiyatları yükselttikçe, aşağı yönlü ticaret ve üretim hacminin düşmesi gibi daha büyük bir risk görüyoruz" ifadelerini kullandı.Sırasıyla dünyanın en büyük ve üçüncü en büyük bira üreticileri olan Anheuser-Busch InBev ve Carlsberg, bu hafta tam yıl kar görünümünün arttığını açıkaldı. Dünyanın en büyük ikinci bira üreticisi Heineken ise, son haftalarda bazı Avrupa pazarlarında bira talebinde yavaşlama işaretleri gördüğünü belirtti.Heineken CEO'su Dolf van den Brink, "Tüketici talebindeki bazı yumuşaklık işaretleri de dahil olmak üzere, makroekonomik görünümde temkinli olmak için nedenler görüyoruz" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1055108456_98:0:1147:787_1920x0_80_0_0_6db974f82a5d2ba82d91adfe54c7d939.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekonomi, bira, enflasyon, heineken, carlsberg
ekonomi, bira, enflasyon, heineken, carlsberg

Carlsberg CEO'su: Enflasyon 2023'te bira satışlarını vurabilir

12:27 27.10.2022 (güncellendi: 12:29 27.10.2022)
© REUTERS / Alexander DemianchukCarlsberg - bira
Carlsberg - bira - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© REUTERS / Alexander Demianchuk
Abone olTelegram
Carlsberg'in CEO'su Cees‘t Hart, bira üreticileri fiyatları yükseltmeye devam ettikçe sektörün artan enflasyondan etkilenebileceğini açıkladı.
Danimarkalı bira üreticisi Carlsberg'in CEO'su Cees‘t Hart, artan enflasyonun bira satışlarını etkilediğine dair çok az kanıt gördüğünü ancak ancak 'bira üreticileri fiyatları yükseltmeye devam ettikçe bu durumun 2023'e kadar değişebileceğini' söyledi.
Hart, "Şu ana kadar enflasyonun yükselmesinin tüketici etkisine dair çok az kanıt gördük. Ancak enflasyon artmaya devam ettikçe ve bira üreticileri bu yılın ikinci yarısında ve 2023'ün başında fiyatları yükselttikçe, aşağı yönlü ticaret ve üretim hacminin düşmesi gibi daha büyük bir risk görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Sırasıyla dünyanın en büyük ve üçüncü en büyük bira üreticileri olan Anheuser-Busch InBev ve Carlsberg, bu hafta tam yıl kar görünümünün arttığını açıkaldı. Dünyanın en büyük ikinci bira üreticisi Heineken ise, son haftalarda bazı Avrupa pazarlarında bira talebinde yavaşlama işaretleri gördüğünü belirtti.
Heineken CEO'su Dolf van den Brink, "Tüketici talebindeki bazı yumuşaklık işaretleri de dahil olmak üzere, makroekonomik görünümde temkinli olmak için nedenler görüyoruz" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала