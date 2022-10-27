https://sputniknews.com.tr/20221027/carlsberg-ceosu-enflasyonun-2023te-bira-satislarini-vurabilir-1062759493.html

Carlsberg CEO'su: Enflasyon 2023'te bira satışlarını vurabilir

Carlsberg CEO'su: Enflasyon 2023'te bira satışlarını vurabilir

Carlsberg'in CEO'su Cees‘t Hart, bira üreticileri fiyatları yükseltmeye devam ettikçe sektörün artan enflasyondan etkilenebileceğini açıkladı. 27.10.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

ekonomi

bira

enflasyon

heineken

carlsberg

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Danimarkalı bira üreticisi Carlsberg'in CEO'su Cees‘t Hart, artan enflasyonun bira satışlarını etkilediğine dair çok az kanıt gördüğünü ancak ancak 'bira üreticileri fiyatları yükseltmeye devam ettikçe bu durumun 2023'e kadar değişebileceğini' söyledi.Hart, "Şu ana kadar enflasyonun yükselmesinin tüketici etkisine dair çok az kanıt gördük. Ancak enflasyon artmaya devam ettikçe ve bira üreticileri bu yılın ikinci yarısında ve 2023'ün başında fiyatları yükselttikçe, aşağı yönlü ticaret ve üretim hacminin düşmesi gibi daha büyük bir risk görüyoruz" ifadelerini kullandı.Sırasıyla dünyanın en büyük ve üçüncü en büyük bira üreticileri olan Anheuser-Busch InBev ve Carlsberg, bu hafta tam yıl kar görünümünün arttığını açıkaldı. Dünyanın en büyük ikinci bira üreticisi Heineken ise, son haftalarda bazı Avrupa pazarlarında bira talebinde yavaşlama işaretleri gördüğünü belirtti.Heineken CEO'su Dolf van den Brink, "Tüketici talebindeki bazı yumuşaklık işaretleri de dahil olmak üzere, makroekonomik görünümde temkinli olmak için nedenler görüyoruz" dedi.

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ekonomi, bira, enflasyon, heineken, carlsberg