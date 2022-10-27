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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221027/canli--avustralya-ukrayna-ordusunu-egitmek-uzere-ingiltereye-asker-gonderecek-1062753147.html
CANLI | Avustralya, Ukrayna ordusunu eğitmek üzere İngiltere'ye asker gönderecek
CANLI | Avustralya, Ukrayna ordusunu eğitmek üzere İngiltere'ye asker gönderecek
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, 70 Avustralya Savunma Kuvvetleri personelinin, Ukrayna askerlerini eğitmek için İngiltere'de çok... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
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Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye

CANLI | Avustralya, Ukrayna ordusunu eğitmek üzere İngiltere'ye asker gönderecek

09:24 27.10.2022
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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, 70 Avustralya Savunma Kuvvetleri personelinin, Ukrayna askerlerini eğitmek için İngiltere'de çok uluslu bir eğitim programına katılacağını belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:23 27.10.2022
Avustralya, Ukrayna ordusunu eğitmek üzere İngiltere'ye asker gönderecek
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, 70 Avustralya Savunma Kuvvetleri personelinin, Ukrayna askerlerini eğitmek için İngiltere'de çok uluslu bir eğitim programına katılacağını belirtti.
ABC News'ün haberine göre, askerlerinin Ukrayna'da bulunmayacağının altını çizen Albanese, "Özgürlük ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz" ifadeerini kullandı.
Albanese, 'operasyonel güvenlik' gerekçesiyle söz konusu konuşlandırmanın tarihine dair bir bilgi paylaşmadı.
Savunma Bakanı Richard Marles da "Rusya'nın yersiz ve hukuksuz saldırganlığına karşı, askerlerimiz Ukraynalı dostlarımızı hazırlamak üzere, İngiltere'de düzenlenen kapsamlı eğitimin bir parçası olarak görev alacak" dedi.
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