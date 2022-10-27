CANLI | Avustralya, Ukrayna ordusunu eğitmek üzere İngiltere'ye asker gönderecek

Avustralya, Ukrayna ordusunu eğitmek üzere İngiltere'ye asker gönderecek

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, 70 Avustralya Savunma Kuvvetleri personelinin, Ukrayna askerlerini eğitmek için İngiltere'de çok uluslu bir eğitim programına katılacağını belirtti.

ABC News'ün haberine göre, askerlerinin Ukrayna'da bulunmayacağının altını çizen Albanese, "Özgürlük ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz" ifadeerini kullandı.

Albanese, 'operasyonel güvenlik' gerekçesiyle söz konusu konuşlandırmanın tarihine dair bir bilgi paylaşmadı.

Savunma Bakanı Richard Marles da "Rusya'nın yersiz ve hukuksuz saldırganlığına karşı, askerlerimiz Ukraynalı dostlarımızı hazırlamak üzere, İngiltere'de düzenlenen kapsamlı eğitimin bir parçası olarak görev alacak" dedi.