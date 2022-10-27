https://sputniknews.com.tr/20221027/bursada-alisveris-merkezinde-pompali-tufekle-kavga-1062751335.html
Bursa'daki bir alışveriş merkezinde pompalı tüfekli kavga
Bursa'daki bir alışveriş merkezinde pompalı tüfekli kavga
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde silahlı kavga yaşandı. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T06:50+0300
2022-10-27T06:50+0300
2022-10-27T06:54+0300
türkiye
bursa
silahlı kavga
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Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence mekanlarının bulunduğu bölümünde iki grup arasında çıkan henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup, birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş etti.Bu sırada eğlence mekanında bulunan kişiler, masa ve sandalyeleri kendilerine siper ederek korunmaya çalıştı, bazı vatandaşlar da panikle olay yerinden kaçtı.İki grup birbirine ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Kimsenin yaralanmadığı olayda ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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bursa
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bursa, silahlı kavga
Bursa'daki bir alışveriş merkezinde pompalı tüfekli kavga
06:50 27.10.2022 (güncellendi: 06:54 27.10.2022) Abone ol
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde silahlı kavga yaşandı.
Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence mekanlarının bulunduğu bölümünde iki grup arasında çıkan henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup, birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş etti.
Bu sırada eğlence mekanında bulunan kişiler, masa ve sandalyeleri kendilerine siper ederek korunmaya çalıştı, bazı vatandaşlar da panikle olay yerinden kaçtı.
İki grup birbirine ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kimsenin yaralanmadığı olayda ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.