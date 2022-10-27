https://sputniknews.com.tr/20221027/bogazicinde-kadrosu-yenilenmeyen-dr-sutlu-ic-itiraz-sureci-baslattik-1062755329.html

Boğaziçi’nde kadrosu yenilenmeyen Dr. Sütlü: İç itiraz süreci başlattık

Boğaziçi’nde kadrosu yenilenmeyen Dr. Sütlü: İç itiraz süreci başlattık

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Sütlü, sözleşmesinin yenilenmemesi konusunda “Süreçten gayet normal ve başarılı bir şekilde geçtim. Son imzada atamayı... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T11:05+0300

2022-10-27T11:05+0300

2022-10-27T11:05+0300

seyir hali

radyo

genetik

boğaziçi üniversitesi

naci inci

kadro

sözleşme

akademi

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Boğaziçi’nde kadrosu yenilenmeyen Dr. Sütlü: İç itiraz süreci başlattık 27.10.2022 Seyir Hali

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Tolga Sütlü, sözleşmesinin yenilenmemesini ve başvuracağı idari ve hukuki yolları Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Dr. Sütlü, sözleşme yenileme sürecini “Yardımcı doçent olduğum için bizim kadrolarımız sürekli değil, YÖK kanununda böyle tanımlı. Belirli süre ile atama yapılıyor. İlk Boğaziçi’ne geldiğimde üç yıllığına atamam yapılmıştı. Bunun Eylül ayında süresi doldu. Tekrar yenilenmesi gerekiyor. Bu da bir akademik sürece göre yani benim o üç sene içerisinde yapmış olduğum çalışmalar, akademik faaliyetler, verdiğim dersler, mezun ettiğim öğrenciler değerlendirilerek hem okul içinden hem de okul dışından hocaların dahil edildiği bir jüri ile raporlar yazılıyor. Bu raporlar fakülte kurulları ile görüşülüyor ve atamam yönünde bir karar veriliyor” diye açıkladı.‘Şu anda benim atamam da bitmiş olduğu için işsiz kalmış durumdayım’Süreci başarılı bir şekilde geçtiğini söyleyen Dr. Sütlü, rektörün imzalamama gerekçesini “Ben bu süreçten gayet normal ve başarılı bir şekilde geçtim. Son imzada atamayı yapan kişi tabii ki rektördür. Yaklaşık bir aydan fazla bekletti. Benim sürecim bittiğinde daha derslerimiz başlamamıştı. İmzalanmasını bekledim. Sonunda imzalamayacağına dair bir yazıyı bölüme gönderdi. Benim derslerim başlamış, 180 öğrenci derslerime kaydolmuş umurunda değil. Bu yazıya gerekçe olarak da akademik herhangi bir gerekçe sunamadığı için birkaç ay önce yandaş basında hakkımda çıkan iftira haberleri referans vermiş. Tamamen yargısız infaz yaparak ‘Hakkında böyle şeyler var. Sen de bunları bizden saklamışsın. O yüzden senin sözleşmeni uzatmayacağım’ diye bir yazı gönderdi. Şu anda benim atamam da bitmiş olduğu için işsiz kalmış durumdayım” diye aktardı.‘Bana ve bölümümüze hiçbir şey sorulmadı’Dr. Sütlü, kendisine karar verilirken danışılmadığına “Bana gelen yazıda bir soruşturma, inceleme yapıldığını iddia ediyorlar. Bana ve bölümümüze hiçbir şey sorulmadı. Geçtiğimiz dönem benim atamamı yapmış olan dekan, fakülte kurulu, rektör ve üniversite görevlilerine hiçbir şey sorulmadı. Daha önce çalıştığım iş yerine hiçbir şey sorulmadı. Bu olayların geçtiği doktora yaptığım yere de hiçbir şey sorulmadı. Ellerinde tek referans bu yalan haberler ve benim sosyal medya hesabımda yayınladığım ve üniversiteye de resmi yazı olarak gönderdiğim tekzip metnidir. Bu metinde de işlerine gelen yeri görmüşler, işlerine gelmeyen yeri görmemişler” diye dikkat çekti.‘Kesinlikle umudumu kaybetmiyorum’İç itiraz süreci başlattıklarını belirten Dr. Sütlü, cevap verilmediği takdirde idari dava açacağını “İç itiraz süreci başlattık. Bölümümüz bir yazı yazdı. Bu iddiaların gerçek olmadığını, herhangi bir gizli saklı olmadığı ve bunların ben üniversiteye girerken yetkili kurumlarda tartışıldığını, sorun görülmediğini bildirdi. Şu anda Naci İnci’nin cevabını bekliyoruz. Önümüzdeki hafta içinde bir cevap gelmezse idari dava açmak için bir yandan dilekçe hazırlamaya başladık. Kesinlikle umudumu kaybetmiyorum. Bu davayı kazanıp geleceğimi biliyorum. Onlar da biliyorlar” diye belirtti.

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2022

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radyo, genetik, boğaziçi üniversitesi, naci inci, kadro, sözleşme, akademi, аудио