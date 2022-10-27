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Binali Yıldırım hastaneden taburcu oldu: 'Birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik'
Binali Yıldırım hastaneden taburcu oldu: 'Birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik'
Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavisi tamamlanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, hastaneden ayrılırken açıklama yaptı ve "Ağır... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T12:03+0300
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türkiye
binali yıldırım
trafik kazası
ak parti
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Tedavisinin ardından taburcu olan Binali Yıldırım, hastane çıkışında açıklamalarda bulundu.Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:Yıldırım iki kaburgasında kırık olduğunu ve zamanla iyileşeceğini de vurguladı.
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binali yıldırım, trafik kazası, ak parti
binali yıldırım, trafik kazası, ak parti

Binali Yıldırım hastaneden taburcu oldu: 'Birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik'

12:03 27.10.2022 (güncellendi: 12:07 27.10.2022)
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Binali Yıldırım hastaneden taburcu oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© AA
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Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavisi tamamlanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, hastaneden ayrılırken açıklama yaptı ve "Ağır bir kaza geçirdik" dedi.
Tedavisinin ardından taburcu olan Binali Yıldırım, hastane çıkışında açıklamalarda bulundu.
Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:
''Bundan tam bir hafta önce 20 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'a yaptığı ziyaret sebebiyle heyet halinde günübirlik ziyarete gitmiştik. Dönüş yolunda aracımız kaza yaptı. Birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik''
Yıldırım iki kaburgasında kırık olduğunu ve zamanla iyileşeceğini de vurguladı.
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