https://sputniknews.com.tr/20221027/binali-yildirim-hastaneden-taburcu-oldu-birkac-takla-attik-agir-bir-kaza-gecirdik-1062758206.html

Binali Yıldırım hastaneden taburcu oldu: 'Birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik'

Binali Yıldırım hastaneden taburcu oldu: 'Birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik'

Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavisi tamamlanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, hastaneden ayrılırken açıklama yaptı ve "Ağır... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T12:03+0300

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türkiye

binali yıldırım

trafik kazası

ak parti

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Tedavisinin ardından taburcu olan Binali Yıldırım, hastane çıkışında açıklamalarda bulundu.Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:Yıldırım iki kaburgasında kırık olduğunu ve zamanla iyileşeceğini de vurguladı.

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binali yıldırım, trafik kazası, ak parti