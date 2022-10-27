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Biden: En çok zaman geçirdiğim lider Çin Devlet Başkanı Şi
Biden: En çok zaman geçirdiğim lider Çin Devlet Başkanı Şi
ABD Başkanı Biden, ikili ilişkilerdeki gerilimleri konuşmak için Çin lideri Şi ile diğer tüm liderlerden daha fazla zaman geçirdiğini, toplam görüşme... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileriyle düzenlediği toplantıda ülkenin Çin'e yönelik politikalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Biden, yaptığı açıklamada, "Çin ile giderek artan rekabeti sorumlu bir şekilde yönetebiliriz, öyle de olmalıyız. Biliyorsunuz, çatışma istemediğimizi açıkça belirterek askeri avantajımızı korumalıyız" ifadelerini kullandı.Kendisine daha önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile diğer tüm liderlerden daha fazla zaman geçirdiğinin söylendiğini ve aralarındaki görüşmenin toplam saatinin 78 olduğunu belirten Biden, "Bunlardan 8'i- 10 tanesi telefonda, ancak geri kalanı son yüz yüzde - Başkan Yardımcısı olduğum dönemdeydi. O (görüşmelerin) ne hakkında olduğunu biliyor. Ve biliyorsunuz, Çin ile giderek artan yoğun rekabeti yönetme sorumluluğumuz var" dedi.Biden, Washington yönetiminin askeri avantajını koruması gerektiğini, ancak çatışma istemediklerini açıkça belirttiklerini dile getirerek, "Sert bir rekabet olacak ama çatışma olması gerekmiyor. Rekabet edeceğiz" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221016/cin-komunist-partisinin-20-ulusal-kongresinde-tayvani-yeniden-birlestirme-sozu-1062374363.html
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abd, çin, joe biden, şi cinping
abd, çin, joe biden, şi cinping

Biden: En çok zaman geçirdiğim lider Çin Devlet Başkanı Şi

10:45 27.10.2022
© AFP 2022 / OLIVER CONTRERASJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© AFP 2022 / OLIVER CONTRERAS
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ABD Başkanı Biden, ikili ilişkilerdeki gerilimleri konuşmak için Çin lideri Şi ile diğer tüm liderlerden daha fazla zaman geçirdiğini, toplam görüşme saatlerinin 78 olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileriyle düzenlediği toplantıda ülkenin Çin'e yönelik politikalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Biden, yaptığı açıklamada, "Çin ile giderek artan rekabeti sorumlu bir şekilde yönetebiliriz, öyle de olmalıyız. Biliyorsunuz, çatışma istemediğimizi açıkça belirterek askeri avantajımızı korumalıyız" ifadelerini kullandı.
Kendisine daha önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile diğer tüm liderlerden daha fazla zaman geçirdiğinin söylendiğini ve aralarındaki görüşmenin toplam saatinin 78 olduğunu belirten Biden, "Bunlardan 8'i- 10 tanesi telefonda, ancak geri kalanı son yüz yüzde - Başkan Yardımcısı olduğum dönemdeydi. O (görüşmelerin) ne hakkında olduğunu biliyor. Ve biliyorsunuz, Çin ile giderek artan yoğun rekabeti yönetme sorumluluğumuz var" dedi.
Biden, Washington yönetiminin askeri avantajını koruması gerektiğini, ancak çatışma istemediklerini açıkça belirttiklerini dile getirerek, "Sert bir rekabet olacak ama çatışma olması gerekmiyor. Rekabet edeceğiz" diye konuştu.
Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
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