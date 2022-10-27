https://sputniknews.com.tr/20221027/beyaz-sarayin-eski-calisani-putinin-abdnin-kirim-planlarini-nasil-bozdugunu-anlatti-1062764409.html
Beyaz Saray'ın eski çalışanı, Putin'in ABD'nin Kırım planlarını nasıl bozduğunu anlattı
Beyaz Saray'ın eski çalışanı, Putin'in ABD'nin Kırım planlarını nasıl bozduğunu anlattı
ABD’li ekonomist ve yazar Paul Craig Roberts, Rusya lideri Vladimir Putin'in ABD'nin bu ülkeyi Karadeniz ve Akdeniz'e erişimden yoksun bırakma planını... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T13:59+0300
2022-10-27T13:59+0300
2022-10-27T14:02+0300
dünya
rusya
abd
kırım
beyaz saray
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/13/1062490619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c81baa47e31c78c67429bf69bc3cc35.jpg
Ronald Reagan’ın başkanlık döneminde Beyaz Saray’da görev alan ABD’li ekonomist ve yazar Paul Craig Roberts, internet sitesinde kaleme aldığı yazıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin bu ülkeyi Karadeniz ve Akdeniz'e erişimden yoksun bırakma planını engellemeyi başardığını ifade etti.Moskova'nın 2014’ten önce Kırım’da deniz üsleri kiraladığını hatırlatan Roberts, Rus liderin Kiev'deki darbeden sonra ülkenin çıkarlarını tehdit eden tehlikeyi öngördüğünü vurguladı.ABD’li bürokrat, “Putin, Ukrayna'daki yeni ABD kukla hükümetinin kira sözleşmesini iptal edeceğini ve böylece Rusya'yı Karadeniz'e ve oradan Akdeniz'e erişimden mahrum bırakacağını anlayacak kadar uyanıktı” ifadelerini kullandı.Putin'in yapılan referandumların ardından Kırım ve Sivastopol'u Rusya'ya dahil etmeyi kabul ederek doğru olanı yaptığını kaydeden Roberts, “Kırım sakinlerinin yüzde 97'si Rusya ile yeniden birleşme yönünde oy kullandı. Putin yarımadanın talebini kabul etmiş oldu” vurgusunu yaptı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/13/1062490619_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_ee23b8501fd3ed1e0cf313adc18ba2ee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, abd, kırım, beyaz saray
rusya, abd, kırım, beyaz saray
Beyaz Saray'ın eski çalışanı, Putin'in ABD'nin Kırım planlarını nasıl bozduğunu anlattı
13:59 27.10.2022 (güncellendi: 14:02 27.10.2022) Abone ol
ABD’li ekonomist ve yazar Paul Craig Roberts, Rusya lideri Vladimir Putin'in ABD'nin bu ülkeyi Karadeniz ve Akdeniz'e erişimden yoksun bırakma planını engellemeyi başardığını yazdı.
Ronald Reagan’ın başkanlık döneminde Beyaz Saray’da görev alan ABD’li ekonomist ve yazar Paul Craig Roberts, internet sitesinde kaleme aldığı yazıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin bu ülkeyi Karadeniz ve Akdeniz'e erişimden yoksun bırakma planını engellemeyi başardığını ifade etti.
Moskova'nın 2014’ten önce Kırım’da deniz üsleri kiraladığını hatırlatan Roberts, Rus liderin Kiev'deki darbeden sonra ülkenin çıkarlarını tehdit eden tehlikeyi öngördüğünü vurguladı.
ABD’li bürokrat, “Putin, Ukrayna'daki yeni ABD kukla hükümetinin kira sözleşmesini iptal edeceğini ve böylece Rusya'yı Karadeniz'e ve oradan Akdeniz'e erişimden mahrum bırakacağını anlayacak kadar uyanıktı” ifadelerini kullandı.
Putin'in yapılan referandumların ardından Kırım ve Sivastopol'u Rusya'ya dahil etmeyi kabul ederek doğru olanı yaptığını kaydeden Roberts, “Kırım sakinlerinin yüzde 97'si Rusya ile yeniden birleşme yönünde oy kullandı. Putin yarımadanın talebini kabul etmiş oldu” vurgusunu yaptı.