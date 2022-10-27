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https://sputniknews.com.tr/20221027/beline-ahsap-kutularda-bin-yuz-ari-sakladi-gumruk-kapisinda-yakalandi-1062763488.html
Beline ahşap kutularda bin yüz arı sakladı, gümrük kapısında yakalandı
Beline ahşap kutularda bin yüz arı sakladı, gümrük kapısında yakalandı
Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, bir kişinin beline sardığı kutularda yurda yasa dışı yollardan sokulmak istenen 1100 arı ele... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T13:39+0300
2022-10-27T13:39+0300
türkiye
sarp sınır kapısı
gürcistan
arı
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Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp gümrük sahası yolcu giriş salonuna gelen T.B, pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra gümrük muhafaza kontrol noktasına giderek X-Ray tarama ve metal detektör taramasından geçti.Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, davranıştan şüphelendikleri T.B'nin üzerinde arama yaptı.Şüphelinin beline sarılı vaziyette çok sayıda küçük ahşap kutu olduğu görüldü. Yapılan incelemede, 110 kutunun her birinde 1 kraliçe ve 9 işçi arı olduğu belirlendi. Ekiplerce 1100 arıya el konuldu.Şüpheli hakkında Hopa Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220609/sarp-sinir-kapisindan-turkiyeye-sokulmak-istenen-320-canli-ari-ele-gecirildi-1057185589.html
türkiye
sarp sınır kapısı
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sarp sınır kapısı, gürcistan, arı
sarp sınır kapısı, gürcistan, arı

Beline ahşap kutularda bin yüz arı sakladı, gümrük kapısında yakalandı

13:39 27.10.2022
© AABeline ahşap kutularda bin yüz arı sakladı, gümrük kapısında yakalandı
Beline ahşap kutularda bin yüz arı sakladı, gümrük kapısında yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© AA
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Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, bir kişinin beline sardığı kutularda yurda yasa dışı yollardan sokulmak istenen 1100 arı ele geçirildi.
Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp gümrük sahası yolcu giriş salonuna gelen T.B, pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra gümrük muhafaza kontrol noktasına giderek X-Ray tarama ve metal detektör taramasından geçti.
Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, davranıştan şüphelendikleri T.B'nin üzerinde arama yaptı.
Şüphelinin beline sarılı vaziyette çok sayıda küçük ahşap kutu olduğu görüldü. Yapılan incelemede, 110 kutunun her birinde 1 kraliçe ve 9 işçi arı olduğu belirlendi. Ekiplerce 1100 arıya el konuldu.
Şüpheli hakkında Hopa Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmak istenen 320 canlı arı ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
MULTİMEDYA
Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmak istenen 320 canlı arı ele geçirildi
9 Haziran , 12:34
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