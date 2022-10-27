https://sputniknews.com.tr/20221027/beline-ahsap-kutularda-bin-yuz-ari-sakladi-gumruk-kapisinda-yakalandi-1062763488.html

Beline ahşap kutularda bin yüz arı sakladı, gümrük kapısında yakalandı

Beline ahşap kutularda bin yüz arı sakladı, gümrük kapısında yakalandı

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, bir kişinin beline sardığı kutularda yurda yasa dışı yollardan sokulmak istenen 1100 arı ele... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T13:39+0300

2022-10-27T13:39+0300

2022-10-27T13:39+0300

türkiye

sarp sınır kapısı

gürcistan

arı

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Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp gümrük sahası yolcu giriş salonuna gelen T.B, pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra gümrük muhafaza kontrol noktasına giderek X-Ray tarama ve metal detektör taramasından geçti.Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, davranıştan şüphelendikleri T.B'nin üzerinde arama yaptı.Şüphelinin beline sarılı vaziyette çok sayıda küçük ahşap kutu olduğu görüldü. Yapılan incelemede, 110 kutunun her birinde 1 kraliçe ve 9 işçi arı olduğu belirlendi. Ekiplerce 1100 arıya el konuldu.Şüpheli hakkında Hopa Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220609/sarp-sinir-kapisindan-turkiyeye-sokulmak-istenen-320-canli-ari-ele-gecirildi-1057185589.html

türkiye

sarp sınır kapısı

gürcistan

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