https://sputniknews.com.tr/20221027/bakan-soylu-iran-sinirindaki-guvenlik-duvari-calismalarini-inceledi-1062778412.html

Bakan Soylu, İran sınırındaki güvenlik duvarı çalışmalarını inceledi

Bakan Soylu, İran sınırındaki güvenlik duvarı çalışmalarını inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T20:08+0300

2022-10-27T20:08+0300

2022-10-27T20:08+0300

dünya

süleyman soylu

oliver varhelyi

ab

türkiye

iran

sınır duvarı

ismail çataklı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1b/1062776827_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_151a7a11b9fdd8746efb6cb4c32592fd.jpg

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarı, hendek ve diğer çalışmaları inceledi.Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Van'a giden Soylu, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.Bakan Soylu, beraberindekilerle, helikopter ile Özalp, Çaldıran-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarı, hendek ve güvenlik yolunu, Tendürek Dağı bölgesini inceledi.Çalışmalar hakkında Vali Balcı, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve firma yetkililerinden bilgi alan Soylu, daha sonra Kurudere Üs Bölgesi'ne geçti.Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na giden Soylu, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kaymakam Yunus Ataman ve yetkililerle görüştü, İranlı asker ve turistlerle sohbet etti. Bakan Soylu ile AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyi ortak açıklama yaptıSoylu, Varhelyi, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile diğer yetkililer, yapımı devam eden güvenlik duvarı, hendek ve diğer çalışmaları inceledikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.Burada gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan ortak açıklamada konuşan Soylu, sınır duvarları, güvenlik yolları, optik kuleler, radar sistemleri ve konvansiyonel olarak alınan güvenlik tedbirlerini birlikte gözlemlediklerini söyledi.Çalışmalarla ilgili güvenlik birimlerinden bilgi aldıklarını belirten Soylu, "Kapıköy Sınır Kapısı'na birlikte gittik. Orada da değerlendirmeler yaptık ve şimdi de burada hem heyetler arası hem de baş başa bir görüşme yapıp kendisiyle beraber döneceğiz. Türkiye'den de uğurlayacağız. Öncelikle Oliver'e huzurunuzda çok teşekkür etmek istiyorum. Sayın Avrupa Birliği büyükelçimiz de buradalar. Hakikaten çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sınır duvarlarımızla ilgili özellikle şunu söylemem gerekir. 1100 kilometreye kadar sınır duvarlarımızın uzunluğu gelmiş oldu. Hem güney hem de doğuda. Zannediyorum bu yılın sonuna kadar Özalp sınırını bitireceğiz. Başkale bölgemiz kalmış olacak. Onu da önümüzdeki yılın temmuz ayına kadar inşallah bitirmiş olacağız" diye konuştu.'Bugün çok yapıcı görüşmeler yaptık'Sınır hattında güvenlik güçlerinin aldığı önlemlere de değinen Soylu, Van bölgesinin, Hakkari sınırına kadar güvenlik yolları, sınır duvarları, gece görüş kameraları, optik kuleleri olan hem de Türk Silahlı Kuvvetleri, hemen arkasından jandarma, polis özel harekat olmak üzere sınır duvarlarından sonraki korumayı da sistematik şekilde sağlayan bir anlayışla bütünleşmiş olacağını vurguladı.Bölgenin başka bir özelliğinin daha olduğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:'İşlerin bu kadar ilerlemiş olduğunu görmek mutluluk verici'Varhelyi de Türkiye'yle olan çalışmaların sınır bölgelerini de kapsadığını ifade etti."Türkiye'nin hem Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapma konusunda hem de sınırları korumak konusundaki büyük çabasını çok büyük takdirle karşılıyoruz. Bu hepimizin ortak bir meselesi" diyen Varhelyi, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20220531/yunanistan-turkiye-sinirina-cektigi-duvari-uzatiyor-1056845410.html

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süleyman soylu, oliver varhelyi, ab, türkiye, iran, sınır duvarı, ismail çataklı