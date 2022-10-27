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Bakan Koca: İntörn doktorlarla diş hekimliği 5. sınıf öğrencilerine dair yasa teklifi kabul edildi
Bakan Koca: İntörn doktorlarla diş hekimliği 5. sınıf öğrencilerine dair yasa teklifi kabul edildi
Bakan Koca: İntörn doktorlar ile diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T20:50+0300
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fahrettin koca, son dakika
fahrettin koca, son dakika

Bakan Koca: İntörn doktorlarla diş hekimliği 5. sınıf öğrencilerine dair yasa teklifi kabul edildi

20:50 27.10.2022 (güncellendi: 20:54 27.10.2022)
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Bakan Koca: İntörn doktorlar ile diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
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