https://sputniknews.com.tr/20221027/bakan-karaismailoglu-skuterlerin-kullanimini-denetleyecegiz-1062766570.html

Bakan Karaismailoğlu: Skuterlerin kullanımını denetleyeceğiz

Bakan Karaismailoğlu: Skuterlerin kullanımını denetleyeceğiz

Bakan Karaismailoğlu, "Skuterler yönetmelikte yer alan kurallar çerçevesinde kullanılmalı; ancak görüyoruz ki caddelerde kural tanımaz bir şekilde hareket... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T15:09+0300

2022-10-27T15:09+0300

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adil karaismailoğlu

türkiye

elektrikli scooter

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde restorasyonu tamamlanan 800 yıllık tarihi Akköprü'nün açılış törenine katıldı. Karaismailoğlu, "Hükumetimizin çizdiği vizyon doğrultusunda ulaştırma ve altyapı yaptırımlarımıza dur durak bilmeden devam ediyoruz. Bu yatırımlarımızla, ülkemizin dört bir köşesini entegre bir altyapıyla birbirine bağlıyor, bölgesine ve dünyaya hizmet eden bir yapıya büründürüyoruz. Sahip olduğumuz coğrafi avantajları kullanarak Türkiye'mizi dünya ticaret yollarının hakimi konumuna yükseltiyoruz. Çalışmalarımız, ülkemizi dünyanın sayılı ekonomileri arasına sokarak. 'Türkiye Yüzyılı'nın da en önemli kilometre taşlarından olacak" diye konuştu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü dile getiren Karaismailoğlu, "Çanakkale’de Asos ve Troya tünellerini içerisinde barındıran Ayvacık Küçükkuyu Yolu ile 50 dakikalık yolu 5 dakikaya düşürerek Kaz Dağlarına nefes aldırdık. Toplam 104,3 kilometrelik uzunluğa sahip, içerisinde 14 köprü ve 8 tünel bulunan, Malatya’yı Sivas’a bağlayan, yolculuk süresini 35 dakika kısaltan Hekimhan Yolu’nu, toplam 29,3 kilometrelik uzunluğa sahip, Diyarbakır’ı bölgenin en önemli ulaşım akslarına bağlayan, seyahat süresini 40 dakikadan 15 dakikaya indiren Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu'nu milletimizin hizmetine sunduk. Yüzde yüz yerli ve milli, kendi sınıfında dünyada ilk, bir mühendislik harikası olan Bitlis Çayı Viyadüğünün son kaynağını yaptık. Bununla birlikte, bizler, geleneğine, tarihine sahip çıkmanın ne denli önemli olduğunu da biliyoruz. Geçmişe sahip çıkmayanın, geleceği de olmaz" diye konuştu.'Tarihi köprümüzü başkentimize kazandırıyoruz'Bakan Karaismailoğlu, tarihi Akköprü'nün restorasyonunun yapıldığına değindi: 'Kullanımını teşvik edeceğiz'Karaismailoğlu, konuşmasının ardından kurdeleyi keserek, köprünün açılışını yaptı. Köprüyü gezen Bakan Karaismailoğlu, basın mensuplarının son dönemde artan Skuterler kazalarına ilişkin sorusunu cevapladı. Karaismailoğlu, Ankara ve İstanbul gibi metropollerde skuter kullanımının hayatın bir parçası haline geldiğini dile getirerek, "Skuterler geçtiğimiz yıllarda kuralsız bir şekilde kullanılıyordu. Skuterlerin belli kurallar dahilinde kullanılması için yönetmelikler çıkardık. Skuterler yönetmelikte yer alan kurallar çerçevesinde kullanılmalı; ancak görüyoruz ki caddelerde kural tanımaz bir şekilde hareket ediyorlar. Skuterlerin kullanılmasını teşvik edeceğiz, belirli kurallar doğrultusunda kullanılması için denetimler gerçekleştireceğiz. Maalesef üzücü kazalar meydana geldi. Bu kazaları önlemek için İçişleri Bakanlığımız ve yerel yönetimlerle birlikte ortak bir çalışma yapıyoruz. 15 dakikanın altındaki seyahatlerde araç kullanılmamasını bisiklet, skuterler ve yürüyüş yollarının kullanılmasını teşvik eden politikalar geliştiriyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20211123/istanbuldaki-scooter-denetimlerinde-7-ayda-157-bin-lira-ceza-kesildi-1051052354.html

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adil karaismailoğlu, elektrikli scooter