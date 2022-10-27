https://sputniknews.com.tr/20221027/bakan-bozdag-ttbye-iliskin-calismayla-ilgili-yeni-duzenlenme-hazirligina-baslandi-1062762988.html
Bakan Bozdağ: TTB'ye ilişkin çalışmayla ilgili yeni düzenlenme hazırlığına başlandı
Bakan Bozdağ: TTB'ye ilişkin çalışmayla ilgili yeni düzenlenme hazırlığına başlandı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türk Tabipleri Birliği'ne ilişkin çalışmayla ilgili, "Yeni düzenleme hazırlığına başlandı. Çalışmamız bittikten sonra Sayın... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T13:33+0300
2022-10-27T13:33+0300
2022-10-27T13:33+0300
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bekir bozdağ
Bakan Bozdağ: TTB'ye ilişkin çalışmayla ilgili yeni düzenlenme hazırlığına başlandı
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türk Tabipleri Birliği'ne ilişkin çalışmayla ilgili, "Yeni düzenleme hazırlığına başlandı. Çalışmamız bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Kabineye arz edeceğiz." dedi.