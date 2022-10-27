https://sputniknews.com.tr/20221027/avrupa-merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1062767090.html

Avrupa Merkez Bankası faiz artışına devam etti: 2009'dan bu yana en yüksek seviye

Avrupa Merkez Bankası faiz artışına devam etti: 2009'dan bu yana en yüksek seviye

Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak, 2009’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı. 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T15:24+0300

2022-10-27T15:24+0300

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dünya

avrupa merkez bankası

avrupa merkez bankası (ecb)

faiz

faiz artırımı

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), tüm dünyada merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka, beklentilere paralel olarak politika faizini 75 baz puan artırdı.Banka ana refinansman oranını yüzde 2’ye, marjinal borç verme imkanı yüzde 2,25’e ve mevduat faizi yüzde 1.50’ye yükseltti. Bu seviyeler, son 13 yılın en yüksek seviyeleri oldu.ECB açıklamasında, yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşmak için faiz artışlarının önümüzdeki toplantılarda devam etmesinin beklendiği belirtildi.Karar sonrası Euro/dolar paritesi 1’in altını gördü.

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avrupa merkez bankası, avrupa merkez bankası (ecb), faiz, faiz artırımı