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https://sputniknews.com.tr/20221027/avrupa-merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1062767090.html
Avrupa Merkez Bankası faiz artışına devam etti: 2009'dan bu yana en yüksek seviye
Avrupa Merkez Bankası faiz artışına devam etti: 2009'dan bu yana en yüksek seviye
Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak, 2009’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T15:24+0300
2022-10-27T16:17+0300
dünya
avrupa merkez bankası
avrupa merkez bankası (ecb)
faiz
faiz artırımı
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), tüm dünyada merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka, beklentilere paralel olarak politika faizini 75 baz puan artırdı.Banka ana refinansman oranını yüzde 2’ye, marjinal borç verme imkanı yüzde 2,25’e ve mevduat faizi yüzde 1.50’ye yükseltti. Bu seviyeler, son 13 yılın en yüksek seviyeleri oldu.ECB açıklamasında, yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşmak için faiz artışlarının önümüzdeki toplantılarda devam etmesinin beklendiği belirtildi.Karar sonrası Euro/dolar paritesi 1’in altını gördü.
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avrupa merkez bankası, avrupa merkez bankası (ecb), faiz, faiz artırımı
avrupa merkez bankası, avrupa merkez bankası (ecb), faiz, faiz artırımı

Avrupa Merkez Bankası faiz artışına devam etti: 2009'dan bu yana en yüksek seviye

15:24 27.10.2022 (güncellendi: 16:17 27.10.2022)
© AP Photo / Michael ProbstEuro- Avrupa Merkez Bankası
Euro- Avrupa Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Michael Probst
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak, 2009’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), tüm dünyada merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka, beklentilere paralel olarak politika faizini 75 baz puan artırdı.
Banka ana refinansman oranını yüzde 2’ye, marjinal borç verme imkanı yüzde 2,25’e ve mevduat faizi yüzde 1.50’ye yükseltti. Bu seviyeler, son 13 yılın en yüksek seviyeleri oldu.
ECB açıklamasında, yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşmak için faiz artışlarının önümüzdeki toplantılarda devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Karar sonrası Euro/dolar paritesi 1’in altını gördü.
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