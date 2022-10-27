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AVM'lerde otopark ücreti tartışması: 'Ücretsiz otopark sunmak yasal sorumluluk'
AVM'lerde otopark ücreti tartışması: 'Ücretsiz otopark sunmak yasal sorumluluk'
UKOME kararlarına rağmen bazı AVM otoparklarında ücret alınmaya devam edildiğine yönelik şikayetler arttı. 3 saat ücretsiz otoparkın yasal bir sorumluluk... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T11:59+0300
2022-10-27T11:59+0300
yaşam
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otopark
otopark ücreti
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Mağazalar, oyun alanları, sinema, market ve spor salonları gibi birçok alanda hizmet veren alışveriş merkezlerine, her gün yüzlerce insan geliyor. İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın kararına göre, müşterilerine yasal olarak ilk 3 saat ücretsiz otopark hizmeti de sunması gereken alışveriş merkezlerinde, zaman zaman bu uygulamanın yapılmadığı belirtiliyor. Özellikle Avrupa Yakasındaki bazı alışveriş merkezlerinin ücretsiz otopark kararını uygulamadığına ilişkin şikayetler yapılıyor. Bir çok kişinin yarım saatlik park için bile ücret ödediği ifade ediliyor.Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüm alışveriş merkezlerinde otoparklardan 3 saat boyunca ücret alınmaması gerektiğini belirterek, "Özellikle İstanbul'un trafik sıkışıklığı ve otopark darlığı bulunan Avrupa yakasında, pek çok alışveriş merkezinde 30 dakika, bir saat için bile ücret alınıyor. Bazıları yasaya aykırı olarak 'Mağazamızdan şu kadar alışveriş yaparsanız, ucuz ya da ücretsiz istifade edebilirsiniz' gibi duyurular yapıyorlar" dedi.'Tüketici ücret ödemek zorunda değil'Ağaoğlu, UKOME kararına herkesin uymak zorunda olduğunu belirterek, "Ücretsiz otopark sunmak yasal sorumluluk çünkü, belediyeler bu ruhsatları verirken, o alışveriş merkezlerinin bölgedeki trafik yoğunluğuna katacağı olumsuzluğu da dikkate alıyor. Bu nedenle ücretsiz otopark hizmeti sunmasını istemiş. Alışveriş merkezine gelen ya da o bölgede işi olan kişiler, yol kenarına ve kaldırıma park etmek yerine, ücretsiz olarak alışveriş merkezinin otoparkını kullanabilirler" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220616/yeni-otopark-yonetmeligi-resmi-gazetede-yayimlandi-1057492630.html
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türkiye, otopark, otopark ücreti
türkiye, otopark, otopark ücreti

AVM'lerde otopark ücreti tartışması: 'Ücretsiz otopark sunmak yasal sorumluluk'

11:59 27.10.2022
© AAOtopark
Otopark - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© AA
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UKOME kararlarına rağmen bazı AVM otoparklarında ücret alınmaya devam edildiğine yönelik şikayetler arttı. 3 saat ücretsiz otoparkın yasal bir sorumluluk olduğunu söyleyen Tüketici Konfederasyonu Başkanı, denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini söyledi.
Mağazalar, oyun alanları, sinema, market ve spor salonları gibi birçok alanda hizmet veren alışveriş merkezlerine, her gün yüzlerce insan geliyor. İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın kararına göre, müşterilerine yasal olarak ilk 3 saat ücretsiz otopark hizmeti de sunması gereken alışveriş merkezlerinde, zaman zaman bu uygulamanın yapılmadığı belirtiliyor.
Özellikle Avrupa Yakasındaki bazı alışveriş merkezlerinin ücretsiz otopark kararını uygulamadığına ilişkin şikayetler yapılıyor. Bir çok kişinin yarım saatlik park için bile ücret ödediği ifade ediliyor.
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüm alışveriş merkezlerinde otoparklardan 3 saat boyunca ücret alınmaması gerektiğini belirterek, "Özellikle İstanbul'un trafik sıkışıklığı ve otopark darlığı bulunan Avrupa yakasında, pek çok alışveriş merkezinde 30 dakika, bir saat için bile ücret alınıyor. Bazıları yasaya aykırı olarak 'Mağazamızdan şu kadar alışveriş yaparsanız, ucuz ya da ücretsiz istifade edebilirsiniz' gibi duyurular yapıyorlar" dedi.

'Tüketici ücret ödemek zorunda değil'

Ağaoğlu, UKOME kararına herkesin uymak zorunda olduğunu belirterek, "Ücretsiz otopark sunmak yasal sorumluluk çünkü, belediyeler bu ruhsatları verirken, o alışveriş merkezlerinin bölgedeki trafik yoğunluğuna katacağı olumsuzluğu da dikkate alıyor. Bu nedenle ücretsiz otopark hizmeti sunmasını istemiş. Alışveriş merkezine gelen ya da o bölgede işi olan kişiler, yol kenarına ve kaldırıma park etmek yerine, ücretsiz olarak alışveriş merkezinin otoparkını kullanabilirler" diye konuştu.
Otopark - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
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