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Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturmada 25 gözaltı kararı
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturmada 25 gözaltı kararı
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T17:18+0300
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bartın
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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında 14 Ekim'de eksi 300 kotunda grizu patlaması sonucu 41 işçi hayatını kaybetmesine ilişkin 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.Aktarılan son bilgiye göre, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü 25 kişi hakkındaki gözaltı kararını şu sıralarda uyguluyor.
türkiye
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bartın, maden, amasra
bartın, maden, amasra

Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturmada 25 gözaltı kararı

17:18 27.10.2022 (güncellendi: 17:40 27.10.2022)
© AP PhotoBartın maden patlaması
Bartın maden patlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© AP Photo
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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında 14 Ekim'de eksi 300 kotunda grizu patlaması sonucu 41 işçi hayatını kaybetmesine ilişkin 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Aktarılan son bilgiye göre, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü 25 kişi hakkındaki gözaltı kararını şu sıralarda uyguluyor.
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