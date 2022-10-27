https://sputniknews.com.tr/20221027/almanya-disisleri-bakanligi-sebnem-korur-fincancinin-tutuklanmasindan-endise-duyuyoruz-1062785995.html

Almanya Dışişleri Bakanlığı: Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasından endişe duyuyoruz

Almanya Dışişleri Bakanlığı: Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasından endişe duyuyoruz

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına dair yapılan açıklamada... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T23:30+0300

2022-10-27T23:30+0300

2022-10-27T23:31+0300

dünya

almanya

şebnem korur fincancı

tutuklama

ttb

türk tabipleri birliği (ttb)

dışişleri bakanlığı

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Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına dair bir mesaj paylaşıldı.Bakanlığın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye'de insan hakları konusunda cesur ve dik duran bir ses olan Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasından endişe duyuyoruz. Kendisinin aleyhindeki iddialar, hukukun üstünlüğü ilkesine uygun olarak derhal açıklığa kavuşturulmalıdır. İfade özgürlüğü, her toplumun en değerli varlıklarından biridir."

https://sputniknews.com.tr/20221027/ttb-baskani-fincanci-savcilik-ifadesinde-suclamalari-kabul-etmedi-1062772346.html

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almanya, şebnem korur fincancı, tutuklama, ttb, türk tabipleri birliği (ttb), dışişleri bakanlığı