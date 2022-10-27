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https://sputniknews.com.tr/20221027/almanya-disisleri-bakanligi-sebnem-korur-fincancinin-tutuklanmasindan-endise-duyuyoruz-1062785995.html
Almanya Dışişleri Bakanlığı: Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasından endişe duyuyoruz
Almanya Dışişleri Bakanlığı: Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasından endişe duyuyoruz
Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına dair yapılan açıklamada... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T23:30+0300
2022-10-27T23:31+0300
dünya
almanya
şebnem korur fincancı
tutuklama
ttb
türk tabipleri birliği (ttb)
dışişleri bakanlığı
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Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına dair bir mesaj paylaşıldı.Bakanlığın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye'de insan hakları konusunda cesur ve dik duran bir ses olan Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasından endişe duyuyoruz. Kendisinin aleyhindeki iddialar, hukukun üstünlüğü ilkesine uygun olarak derhal açıklığa kavuşturulmalıdır. İfade özgürlüğü, her toplumun en değerli varlıklarından biridir."
https://sputniknews.com.tr/20221027/ttb-baskani-fincanci-savcilik-ifadesinde-suclamalari-kabul-etmedi-1062772346.html
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almanya, şebnem korur fincancı, tutuklama, ttb, türk tabipleri birliği (ttb), dışişleri bakanlığı
almanya, şebnem korur fincancı, tutuklama, ttb, türk tabipleri birliği (ttb), dışişleri bakanlığı

Almanya Dışişleri Bakanlığı: Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasından endişe duyuyoruz

23:30 27.10.2022 (güncellendi: 23:31 27.10.2022)
© Fotoğraf : TwitterRasime Şebnem Korur
Rasime Şebnem Korur - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına dair yapılan açıklamada, "Fincancı'nın tutuklanmasından endişe duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına dair bir mesaj paylaşıldı.
Bakanlığın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye'de insan hakları konusunda cesur ve dik duran bir ses olan Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasından endişe duyuyoruz. Kendisinin aleyhindeki iddialar, hukukun üstünlüğü ilkesine uygun olarak derhal açıklığa kavuşturulmalıdır. İfade özgürlüğü, her toplumun en değerli varlıklarından biridir."
Türk Tabipler Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
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