https://sputniknews.com.tr/20221027/adalet-bakani-bozdag-infazin-topluma-kazandirma-islah-etme-yonunu-guclendiren-adimlar-atacagiz-1062755063.html

Adalet Bakanı Bozdağ: İnfazın topluma kazandırma, ıslah etme yönünü güçlendiren adımlar atacağız

Adalet Bakanı Bozdağ: İnfazın topluma kazandırma, ıslah etme yönünü güçlendiren adımlar atacağız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, infaz sisteminde değişiklik yapılacağını belirterek, ""İyileştirici, geliştirici ve infazın topluma kazandırma, rehabilite ve ıslah... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T10:57+0300

2022-10-27T10:57+0300

2022-10-27T10:57+0300

politika

bekir bozdağ

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni yargı paketinin tamamlandığını, infaz sisteminin “Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak” şekilde silbaştan düzenleneceğini açıkladı. Bozdağ, başörtüsü düzenlemesinin ise ‘kıyafet’ ve ‘başörtüsü’ ifadelerinin ikisine de yer verilerek yapılacağını söyledi.Hürriyet gazetesine konuşan Bozdağ, dezenformasyon yasasıyla ilgili şunları söyledi:"Gezi, Kobani, Hendek olayları oldu. Bireysel değil, toplumsal barışı bozmaya dönük işler yapıldığında bu düzenleme devreye girecek. Kafa karışıklığı var. Bu işleri susturacak yegane şey uygulamadır. Uygulamayı gördüğünüzde bu gibi konularda pek çok değerlendirmenin gerçek dışı olduğu görülecek.ENAG’ın başındaki kişi, ‘ben rakamları açıklayınca tutuklayacaklar’ diyor. Yalan söylüyor. ENAG’cılara kimse bir şey yapmayacak. Biz neyi sansürlemişiz. Yasa çıktı kaç gün oldu sansür haberi duydunuz mu? Gözaltına alınan, tutuklanan duyduk mu?"Anayasa çalışmasıBozdağ Anayasa çalışmasıyla ilgili olarak da "Din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili 24. maddeye iki yeni fıkra ilavesi düşünülüyor. Burada hem başı açık hem başı örtülü kadınlarımız için teminat getiriliyor. Madde metninde hem kıyafet hem başörtüsü yer alacak" dedi.İnfaz sisteminde değişiklikBozdağ ayrıca infaz sistemindeki değişiklik konusunda şu açıklamayı yaptı:"İyileştirici, geliştirici ve infazın topluma kazandırma, rehabilite ve ıslah etme yönünü güçlendiren adımlar atacağız. Toplumu çok rahatsız eden ve cezasızlık algısını besleyen bazı suçlar için hem yargılamada farklı hem de infazda farkı bir sistem getirilecek. Onlar üzerinde de arkadaşlarımız çalışıyor. Mesela bizde tehdit suçu var. Tehdit ediyor ya da trafiği tehlikeye sokuyor, trafik magandalığı yapıyor, içerde yatarı yok. Ondan sonra herhangi bir yaptırımla karşılaşmayınca tehdit daha sonra şiddete dönüşüyor. Basit darp olunca o da 6 ay. Onun da yatarı yok. Ondan sonra bu sefer daha ağırına gidiyor."

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bekir bozdağ