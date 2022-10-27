https://sputniknews.com.tr/20221027/adalet-bakani-bozdag-chplilerin-yaptigi-hukuk-tanimamazliktir-haddini-bilmemezliktir--1062785410.html

Adalet Bakanı Bozdağ: CHP’lilerin yaptığı hukuk tanımamazlıktır, haddini bilmemezliktir

Adalet Bakanı Bozdağ: CHP’lilerin yaptığı hukuk tanımamazlıktır, haddini bilmemezliktir

Adalet Bakanı Bozdağ, Yalova'da CHP'lilerin mahkeme heyetine gösterdiği tepkiyi kınadı. Bozdağ, "CHP’lilerin yaptığı hukuk tanımamazlıktır, haddini... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T23:22+0300

2022-10-27T23:22+0300

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bekir bozdağ

politika

chp

tepki

mahkeme

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bazı CHP'lilerin Yalova'da Ağır Ceza Mahkemesi heyetine gösterdiği tepkiyi kınadı.Bozdağ, Yalova Belediyesinde 'zimmete para geçirilmesi' iddiasıyla Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın duruşmasında, CHP'lilerin mahkeme heyetine gösterdiği tepkiye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Bekir Bozdağ, "İçinde kimi milletvekillerinin de olduğu bazı CHP'liler yargılama sırasında Yalova'da Ağır Ceza Mahkemesi heyetine saygısızlık ediyor, hakaret yapıyorlar, tehdit savuruyorlar, bağırıyorlar, kabalığın âlâsını gösteriyorlar. Bu haddini ve kendini bilmez CHP'lileri kınıyorum" ifadesini kullandı.CHP'lilerin yaptığının, hukuk tanımazlık, haddini bilmezlik olduğunu belirten Bozdağ, "Yargı görevini yapanı ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüstür, yargı görevi yapanları tehdittir, yargı görevi yapanlara saygısızlıktır, hakarettir. Bu ilkelliği reddediyoruz. İşte CHP'nin hukuk devleti anlayışı" paylaşımında bulundu.Bozdağ, Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu, hiç kimsenin hakim ve savcılara emir, talimat veremeyeceğini, tavsiye ve telkinde bulunamayacağını vurguladı. Bakan Bozdağ, hiç kimsenin, hakim ve savcılara hakaret edemeyeceğini, onları tehdit edemeyeceğini belirtti.Mahkemelerin adaletin tecelli ettiği, hak ve hakikatin tespit edildiği, herkese hakkının ve hak ettiğinin verildiği yerler olduğunu dile getiren Bozdağ şunları kaydetti:

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bekir bozdağ, chp, tepki, mahkeme