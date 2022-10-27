Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın açıklayacağı vizyon belgesi üç ana unsurdan oluşacak

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı vizyon belgesinin üç ana unsurdan oluşması bekleniyor. 1) Kapsayıcı ve kuşatıcı bir dil: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Türkiye Yüzyılı vizyonunu kendisine oy versin ya da vermesin herkesle birlikte yapmak istediklerini vurgulayacak. "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı vizyon belgesinin üç ana unsurdan oluşması bekleniyor. 1) Kapsayıcı ve kuşatıcı bir dil: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Türkiye Yüzyılı vizyonunu kendisine oy versin ya da vermesin herkesle birlikte yapmak istediklerini vurgulayacak.

2) Geleceğe dair umut verecek: Erdoğan, AK Parti’nin 20 yılının Türkiye vizyonuna hazırlık dönemi olduğunu belirtip yine kendisine oy versin ya da vermesin herkesi ‘Tam bağımsız Büyük Türkiye’yi birlikte inşa etmeye davet edecek. 2) Geleceğe dair umut verecek: Erdoğan, AK Parti’nin 20 yılının Türkiye vizyonuna hazırlık dönemi olduğunu belirtip yine kendisine oy versin ya da vermesin herkesi ‘Tam bağımsız Büyük Türkiye’yi birlikte inşa etmeye davet edecek.

3) Birlikte yapalım: Erdoğan’ın yeni yüzyılı “Türkiye Yüzyılı” yapacağız demek yerine geniş halk kesimlerine, “Gelin bunu birlikte yapalım” diye çağrıda bulunması bekleniyor. 3) Birlikte yapalım: Erdoğan’ın yeni yüzyılı “Türkiye Yüzyılı” yapacağız demek yerine geniş halk kesimlerine, “Gelin bunu birlikte yapalım” diye çağrıda bulunması bekleniyor.