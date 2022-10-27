Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın açıklayacağı vizyon belgesi üç ana unsurdan oluşacak
© AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan ÖzerRecep Tayyip Erdoğan- Yenikapı
© AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı vizyon belgesinin üç ana unsurdan oluşacağını ileri sürdü.
Hürriyet gazetesinde bugün yayınlanan yazısında Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı vizyon belgesinin üç ana unsurdan oluşması bekleniyor" dedi.
Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şöyle:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı vizyon belgesinin üç ana unsurdan oluşması bekleniyor. 1) Kapsayıcı ve kuşatıcı bir dil: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Türkiye Yüzyılı vizyonunu kendisine oy versin ya da vermesin herkesle birlikte yapmak istediklerini vurgulayacak.
2) Geleceğe dair umut verecek: Erdoğan, AK Parti’nin 20 yılının Türkiye vizyonuna hazırlık dönemi olduğunu belirtip yine kendisine oy versin ya da vermesin herkesi ‘Tam bağımsız Büyük Türkiye’yi birlikte inşa etmeye davet edecek.
3) Birlikte yapalım: Erdoğan’ın yeni yüzyılı “Türkiye Yüzyılı” yapacağız demek yerine geniş halk kesimlerine, “Gelin bunu birlikte yapalım” diye çağrıda bulunması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında Cumhuriyet’in kazanımlarına ayrı bir yer vermesi bekleniyor. AK Parti’nin yaptığı en başarılı işlerden birisi Cumhuriyet’i demokrasi ile taçlandırmak oldu. Erdoğan’ın, ‘Türkiye Yüzyılı’nın aynı zamanda ‘Cumhuriyet yüzyılı’ olarak kabul edilmesini isteyeceği söyleniyor."