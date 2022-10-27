https://sputniknews.com.tr/20221027/5-yas-zorunlu-egitim-kapsamina-aliniyor-1062754667.html

5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınıyor

5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınıyor

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak. 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T10:37+0300

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türkiye

eğitim

milli eğitim bakanlığı

cumhurbaşkanlığı

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Eğıtim alanında gelecek yıl atılacak adımlar 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda belirlendi. Erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak. Esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak. İhtiyaç duyulan ilave derslikler yapılacak.Eğitim binaları güçlendirilecekEğitim yapıları teknolojiye ve çevreye uyumlu, güvenli, ekonomik, estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek bir mimaride tasarlanacak. Mesleki ve teknik ortaöğretimde eğitim ortamlarının geliştirilmesi amacıyla 6 farklı eğitim yapısı için proje hazırlanacak. Afet riski taşıyan 1500 eğitim binası güçlendirilecek. 1003 öğrenci pansiyonunda mevcut kapalı alanlar iyileştirilecek, atölye, bilgisayar sınıfı gibi faaliyetler için yeni alanlar oluşturulacak.Kapalı köy okulları açılacakYeni derslik yapımı planlamasında, derslik inşa edilmesi planlanan yerdeki diğer eğitim binalarının verimli kullanımı dikkate alınacak, atıl vaziyetteki eğitim binalarının kullanımı öncelenecek. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri bünyesinde 117 yeni anaokulu açılacak. Coğrafi ve iklim şartları bakımından öğrencilerin taşınmasında güçlük çekilen yerlerde kapalı durumda bulunan köy okulları eğitim-öğretime açılacak.İçerik zenginleştirilecekEğitim Bilişim Ağı portalının içeriği öğretim programlarıyla uyumlu hale getirilerek zenginleştirilecek ve portalın etkin kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Dijital becerilerin artırılmasına katkı sağlanması amacıyla öğretmenler için 21 çevrim içi eğitim paketi Öğretmen Bilişim Ağı Platformunda yayımlanacak.Dijital becerilerin artırılmasına katkı sağlanması amacıyla öğretmenler için 21 çevrim içi eğitim paketi Öğretmen Bilişim Ağı Platformunda yayımlanacak. 3. Dijital becerilerin artırılması amacıyla 20 yüz yüze eğitim düzenlenecek. Yabancı dil eğitimine ilişkin materyaller zenginleştirilecek, dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarındaki becerilerin tümünü ölçmeye yönelik sistem geliştirilecektir. İngilizce dilini öğrenmek ve pekiştirmek için web ve mobil uygulaması hazırlanacak.Özel eğitim için seferberlikÖzel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim hizmetlerinden yararlanabilmeleri için beşeri ve fiziki imkânlar güçlendirilecek. Özel eğitim uygulama okullarına beş standart uygulama evi, 20 beceri uygulama alanı, özel eğitim meslek okullarına ise 20 meslek edinme atölyesi kurulacak.Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimleri için yeni yaklaşımlar çerçevesinde 200.000 yönetici ve öğretmene eğitim verilecektir.

https://sputniknews.com.tr/20221026/milli-egitim-bakani-ozer-tum-antidemokratik-uygulamalar-son-20-yil-icerisinde-ortadan-kaldirildi-1062730842.html

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