https://sputniknews.com.tr/20221027/3-yasindaki-muslumenin-kesin-olum-nedeninin-belirlenmesi-icin-yeniden-rapor-duzenlenecek-1062770601.html

Müslüme Yağal'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yeniden rapor düzenlenecek

Müslüme Yağal'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yeniden rapor düzenlenecek

Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin, biri tutuklu 4 aile bireyinin... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T17:01+0300

2022-10-27T17:01+0300

2022-10-27T17:01+0300

türkiye

müslüme yağal

cinayet

rapor

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Müslüme Yağal'ın cesedinin bulunduğu gün, jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı. Anneanne Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gözaltında ve karakolda 3 gece geçiren şüpheliler, işlemlerinin ardından 22 Kasım'da adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden dede Hasan Yağal tutuklandı, 7 aile üyesi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada iddianame hazırlandı.Tutuklu sanık dede Hasan Yağal, Silifke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. 'Kendini savunamayacak yakın akrabayı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, cinsel amaçla cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma, suçluyu kayırma suçuna azmettirme' suçlarından tutuklu olan Yağal, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, aile bireyleri katılmadı. Avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşmada bazı aile yakınları bulundukları kentlerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak tanık sıfatıyla ifade verdi.Tarafları dinleyen mahkeme, Müslüme’nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumundan yeniden bir rapor alınmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, dede Hasan Yağal'ın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.Ne olmuştu?Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım 2021'de Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6. çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesinin yardım çağrısıyla bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 10. gününde, ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Müslüme, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Otopside kesin ölüm nedeni belirlenemeyen Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

https://sputniknews.com.tr/20220903/muslume-yagalin-cansiz-bedeninin-bulundugu-bolgede-kesif-yapildi-1060750825.html

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müslüme yağal, cinayet, rapor