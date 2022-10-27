https://sputniknews.com.tr/20221027/29-ekim-cumhuriyet-bayraminda-marmaray-baskentray-ve-izban-ucretsiz-olacak-1062752615.html
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz olacak
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz olacak
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın ücretsiz olacağı bildirildi. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T08:28+0300
2022-10-27T08:28+0300
2022-10-27T08:43+0300
türkiye
marmaray
izban
başkentray
29 ekim cumhuriyet bayramı
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Başkentray, Marmaray ve İZBAN, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Cumartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
marmaray, izban, başkentray, 29 ekim cumhuriyet bayramı
marmaray, izban, başkentray, 29 ekim cumhuriyet bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz olacak
08:28 27.10.2022 (güncellendi: 08:43 27.10.2022) Abone ol
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın ücretsiz olacağı bildirildi.
Başkentray, Marmaray ve İZBAN, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Cumartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.