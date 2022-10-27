https://sputniknews.com.tr/20221027/29-ekim-cumhuriyet-bayraminda-marmaray-baskentray-ve-izban-ucretsiz-olacak-1062752615.html

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın ücretsiz olacağı bildirildi. 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T08:28+0300

2022-10-27T08:28+0300

2022-10-27T08:43+0300

türkiye

marmaray

izban

başkentray

29 ekim cumhuriyet bayramı

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Başkentray, Marmaray ve İZBAN, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Cumartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

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marmaray, izban, başkentray, 29 ekim cumhuriyet bayramı