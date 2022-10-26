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BAE'ye gideceğini açıklayan Özdağ: Sedat Peker'in tanık koruma programıyla dönmesini sağlayacağız
BAE'ye gideceğini açıklayan Özdağ: Sedat Peker'in tanık koruma programıyla dönmesini sağlayacağız
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sedat Peker ile görüşmek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitmek istediğini ve bu amaçla bu ülkenin Ankara... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T20:07+0300
2022-10-27T09:12+0300
politika
zafer partisi
ümit özdağ
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Amasya'da Taşova ilçesinin Çambükü köyünde OSB kurulmasına karşı olan vatandaşların davet etmesi üzerine buraya gittiğini belirtti.OSB'nin daha verimsiz bir arazide yapılması isteğine kendisinin de destek olduğunu ve konunun mahkemeye intikal ettiğini dile getiren Özdağ, mahkeme devam ederken 20 Ekim sabahı jandarmanın köyü basıp ekili alanı ve ağaçları tahrip ettiğini öne sürdü.Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in bazı yolsuzluk iddialarında bulunduğunu ifade eden Özdağ, dün BAE Büyükelçiliği'ne resmi mektup yazarak Zafer Partisi Genel Başkanı ve milletvekili olarak BAE'yi ziyaret etmek ve Peker ile görüşmek istediğini bildirdiğini açıkladı.Sedat Peker’in susturulması için hükümetin uluslararası kampanya başlattığını söyleyen Özdağ, “Peker’in tanık koruma programı kapsamında geri dönmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.Özdağ, bir gazetecinin sorusu üzerine Büyükelçilikten cevap beklediğini, ayrıca Sedat Peker ile de görüştüğünü söyledi.Ziyarete gideceklerin güvenliğinin nasıl sağlanacağı sorusuna Özdağ, "Onu da biz düşünelim" karşılığını verdi.
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zafer partisi, ümit özdağ, bae, sedat peker

BAE'ye gideceğini açıklayan Özdağ: Sedat Peker'in tanık koruma programıyla dönmesini sağlayacağız

20:07 26.10.2022 (güncellendi: 09:12 27.10.2022)
© AA / Halil Sağırkaya Ümit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AA / Halil Sağırkaya
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sedat Peker ile görüşmek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitmek istediğini ve bu amaçla bu ülkenin Ankara Büyükelçiliği'ne bir mektup yazdığını açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Amasya'da Taşova ilçesinin Çambükü köyünde OSB kurulmasına karşı olan vatandaşların davet etmesi üzerine buraya gittiğini belirtti.
OSB'nin daha verimsiz bir arazide yapılması isteğine kendisinin de destek olduğunu ve konunun mahkemeye intikal ettiğini dile getiren Özdağ, mahkeme devam ederken 20 Ekim sabahı jandarmanın köyü basıp ekili alanı ve ağaçları tahrip ettiğini öne sürdü.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in bazı yolsuzluk iddialarında bulunduğunu ifade eden Özdağ, dün BAE Büyükelçiliği'ne resmi mektup yazarak Zafer Partisi Genel Başkanı ve milletvekili olarak BAE'yi ziyaret etmek ve Peker ile görüşmek istediğini bildirdiğini açıkladı.
Sedat Peker’in susturulması için hükümetin uluslararası kampanya başlattığını söyleyen Özdağ, “Peker’in tanık koruma programı kapsamında geri dönmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
Özdağ, bir gazetecinin sorusu üzerine Büyükelçilikten cevap beklediğini, ayrıca Sedat Peker ile de görüştüğünü söyledi.
Ziyarete gideceklerin güvenliğinin nasıl sağlanacağı sorusuna Özdağ, "Onu da biz düşünelim" karşılığını verdi.
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