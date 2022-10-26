https://sputniknews.com.tr/20221026/yunanistanda-ana-muhalefet-lideri-cipras-hukumete-elestiri-turkiye-yanlisi-olarak-yorumlanamaz-1062707460.html
Yunanistan'da ana muhalefet lideri Çipras: Hükümete eleştiri Türkiye yanlısı olarak yorumlanamaz
Yunanistan'da ana muhalefet lideri Çipras: Hükümete eleştiri Türkiye yanlısı olarak yorumlanamaz
Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, dış politikaya yönelik eleştirilerinin hükümet tarafından "Türkiye... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T01:17+0300
2022-10-26T01:17+0300
2022-10-26T01:17+0300
dünya
aleksis çipras
kiryakos miçotakis
yunanistan
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SKAI TV yayınına konuk olan Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Çipras, Türk-Yunan ilişkilerindeki söylem gerginliğinin endişe verici olduğunu ifade etti.SYRIZA'nın 2021'de hükümetten, Türkiye-Yunanistan anlaşmazlıklarını Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde olumlu bir gündemle bağdaştırmasını ve Türkiye'nin Gümrük Birliği müzakerelerinin, ikili anlaşmazlıkta Uluslararası Adalet Divanı'na gitme koşuluyla ilişkilendirilmesini istediğini anlatan Çipras, bu fırsatın kaçırıldığını savundu.Çipras, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in silahlanmaya ağırlık veren bir politika izlemesini doğru bulmadığını belirterek, "Bu (çözümün) sadece bir bölümü ancak sorunu çözmüyor" diye konuştu.Türkiye'nin hem Avrupa hem de ABD için dikkate alınması gereken önemli bölgesel bir güç olduğunu dile getiren Çipras, "Ne zaman (hükümete) eleştiri yapsak, bizi Türkiye yanlısı olarak suçlamaları olacak şey değil" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220919/yunanistan-ana-muhalefeti-turkiye-ile-iletisim-kanalinin-bulunmamasi-endise-verici-1061384509.html
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aleksis çipras, kiryakos miçotakis, yunanistan, türkiye
aleksis çipras, kiryakos miçotakis, yunanistan, türkiye
Yunanistan'da ana muhalefet lideri Çipras: Hükümete eleştiri Türkiye yanlısı olarak yorumlanamaz
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Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, dış politikaya yönelik eleştirilerinin hükümet tarafından "Türkiye yanlısı tavır" olarak yorumlanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
SKAI TV yayınına konuk olan Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Çipras, Türk-Yunan ilişkilerindeki söylem gerginliğinin endişe verici olduğunu ifade etti.
SYRIZA'nın 2021'de hükümetten, Türkiye-Yunanistan anlaşmazlıklarını Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde olumlu bir gündemle bağdaştırmasını ve Türkiye'nin Gümrük Birliği müzakerelerinin, ikili anlaşmazlıkta Uluslararası Adalet Divanı'na gitme koşuluyla ilişkilendirilmesini istediğini anlatan Çipras, bu fırsatın kaçırıldığını savundu.
Çipras, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in silahlanmaya ağırlık veren bir politika izlemesini doğru bulmadığını belirterek, "Bu (çözümün) sadece bir bölümü ancak sorunu çözmüyor" diye konuştu.
Türkiye'nin hem Avrupa hem de ABD için dikkate alınması gereken önemli bölgesel bir güç olduğunu dile getiren Çipras, "Ne zaman (hükümete) eleştiri yapsak, bizi Türkiye yanlısı olarak suçlamaları olacak şey değil" dedi.