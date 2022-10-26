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https://sputniknews.com.tr/20221026/yargitay-ceza-genel-kurulundan-cumhuriyet-gazetesi-davasina-usulden-bozma-1062741078.html
Yargıtay Ceza Genel Kurulu'ndan Cumhuriyet gazetesi davasına usulden bozma kararı
Yargıtay Ceza Genel Kurulu'ndan Cumhuriyet gazetesi davasına usulden bozma kararı
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri hakkında 'silahlı terör örgütüne yardım' suçlamasıyla açılan davada, yerel... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T22:28+0300
2022-10-26T22:29+0300
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Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bazı sanıklar hakkındaki bozma kararı sonrası yeniden görülen davada, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi kararında direnmişti.Bunun üzerine Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gelen dosyanın temyiz incelemesi tamamlandı.Yargıtay Ceza Genel Kurulunun, yerel mahkemenin direnme kararında usule ilişkin eksiklikler nedeniyle bozma kararı verdiği, esas yönünden inceleme yapmadığı öğrenildi.Yerel mahkeme direnme kararında, 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme' suçundan Akın Atalay'a 7 yıl 13 ay 15 gün, Mehmet Orhan Erinç'e 6 yıl 3 ay, Mehmet Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'a 7 yıl 6'şar ay, Bülent Utku'ya 4 yıl 6 ay, Aydın Engin'e 7 yıl 6 ay, Hikmet Aslan Çetinkaya'ya 6 yıl 3 ay, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ile Önder Çelik'e 3 yıl 9'ar ay hapis cezası vermişti.Dava dosyası Ceza Genel Kurulunun bozma gerekçeleri doğrultusunda yerel mahkemece tekrar görülecek.Davanın geçmişiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin 'PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları' gerekçesiyle 2016'da soruşturma başlatılmış, soruşturma sonucu hazırlanan iddianame İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.Sanıkların ilk kez 24 Temmuz 2017'de hakim karşısına çıktığı dava 2018'de karara bağlanmış, bu karar Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bazı sanıklar yönünden bozulmuştu. 13 sanık yönünden yapılan yeniden yargılamada mahkeme, bir sanık dışında ilk kararında direnmişti.
https://sputniknews.com.tr/20210521/cumhuriyet-gazetesi-soylunun-verdigi-orneklerin-cogu-can-dundar-donemine-ait-1044558952.html
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basın, basın özgürlüğü, cumhuriyet, cumhuriyet gazetesi, yargıtay, dava

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'ndan Cumhuriyet gazetesi davasına usulden bozma kararı

22:28 26.10.2022 (güncellendi: 22:29 26.10.2022)
© REUTERS / Murad SezerCumhuriyet gazetesi
Cumhuriyet gazetesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri hakkında 'silahlı terör örgütüne yardım' suçlamasıyla açılan davada, yerel mahkemenin 12 sanık yönünden verdiği mahkumiyet hükümlerini usulden bozdu.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bazı sanıklar hakkındaki bozma kararı sonrası yeniden görülen davada, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi kararında direnmişti.
Bunun üzerine Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gelen dosyanın temyiz incelemesi tamamlandı.
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun, yerel mahkemenin direnme kararında usule ilişkin eksiklikler nedeniyle bozma kararı verdiği, esas yönünden inceleme yapmadığı öğrenildi.
Yerel mahkeme direnme kararında, 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme' suçundan Akın Atalay'a 7 yıl 13 ay 15 gün, Mehmet Orhan Erinç'e 6 yıl 3 ay, Mehmet Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'a 7 yıl 6'şar ay, Bülent Utku'ya 4 yıl 6 ay, Aydın Engin'e 7 yıl 6 ay, Hikmet Aslan Çetinkaya'ya 6 yıl 3 ay, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ile Önder Çelik'e 3 yıl 9'ar ay hapis cezası vermişti.
Dava dosyası Ceza Genel Kurulunun bozma gerekçeleri doğrultusunda yerel mahkemece tekrar görülecek.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin 'PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları' gerekçesiyle 2016'da soruşturma başlatılmış, soruşturma sonucu hazırlanan iddianame İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.
Sanıkların ilk kez 24 Temmuz 2017'de hakim karşısına çıktığı dava 2018'de karara bağlanmış, bu karar Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bazı sanıklar yönünden bozulmuştu. 13 sanık yönünden yapılan yeniden yargılamada mahkeme, bir sanık dışında ilk kararında direnmişti.
Cumhuriyet gazetesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2021
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