https://sputniknews.com.tr/20221026/wanda-naraya-verilen-ceki-bloke-etti-haberine-galatasaraydan-yanit-gercegi-yansitmamaktadir-1062710919.html

'Wanda Nara'ya verilen çeki bloke etti' haberine Galatasaray'dan yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır

'Wanda Nara'ya verilen çeki bloke etti' haberine Galatasaray'dan yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır

Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferini gerçekleştirdikten sonra kendisinden ayrılan, eşi ve menajeri Wanda Nara'ya yönelik Galatasaray'ı devreye soktuğuna... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T08:24+0300

2022-10-26T08:24+0300

2022-10-26T08:35+0300

spor

galatasaray

galatasay kulübü

mauro icardi

wanda nara

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Galatasaray'ın PSG'den transfer ettiği Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, geçtiğmiz haftalarda Arjantinli oyuncu ile ayrıldıklarını duyurmuştu.Arjantinli rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açan Nara, aynı zamanda 22 yaşındaki sanatçıyla yeni bir aşk hayatına da başlamıştı.Wanda Nara'nın ayrılık açıklamasının ilk günlerde kabul etmeyen Icardi, Arjantin'e giderek eşiyle görüşmek istemişti.Güvenlik görevlileri tarafından engellendiği kameralara yansıyan yıldız oyuncu ardından Türkiye'ye dönerek antrenmanlara devam etmişti.İkili arasında son yaşananların ardından Icardi'nin de artık durumu kabullendiği görüldü.Galatasaray'ın, Icardi'nin menajerliğini de yapan ve Galatasaray'a transferinde başrol oynayan Wanda Nara'ya 1 milyon Euro menajerlik ücreti ödemesi gerekiyordu.İtalyan basınında yer alan habere göre; Icardi yaşananların ardından, sarı-kırmızılı yönetimden Wanda Nara'ya ödeme yapmamasını istedi. Bu habere Galatasaray'dan açıklama geldi.Habere göre, Icardi'nin sarı-kırmızılı idarecilere; "Wanda Nara artık benim menajerim değil. Ona ödeme yapmayın" dediği iddia edilmişti. Haberde ayrıca, Galatasaray'ın Wanda Nara'ya verilen çeki bloke ettiği de öne sürülmüştü.Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray'dan bu konuda yapılan açıklamada, "Galatasaray, Wanda Nara'ya verilen çeki bloke etti’ haberi gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.Öte yandan son olarak Arjantin basını, Wanda Nara'nın, Icardi'yi affettiğini ve ikilinin barışma aşamasında olduğunu duyurmuştu.Bu haber sosyal medyadan paylaşılırken ilk tepki Wanda Nara'dan geldi. Nara, yaptığı açıklamada, "Affedilecek bir şey yok. Biz ayrıldık" dedi. Mauro Icardi, Nara'nın bu açıklamasına, "Ayrıldık öyle mi? Birkaç gün önce Arjantin'e geldiğimde olduğu gibi mi? Harika vakit geçirdik" şeklinde cevap verdi.Ayrıca Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, "The Last Romantic" şarkısının tanıtım gecesine L-Gante ile el ele gelmişti.

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galatasaray, galatasay kulübü, mauro icardi, wanda nara