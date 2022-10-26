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Van'da 61 kişinin öldüğü tekne kazası davasında karar: 1033 yıl hapis cezası
Van'da 61 kişinin öldüğü tekne kazası davasında karar: 1033 yıl hapis cezası
Van'da iki sene önce batan ve 61 göçmenin hayatını kaybettiği tekne faciasında tutuklu sanık Medeni Akbaş toplam 1033 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
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Van'ın Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran 2020'de batan ve 61 kişinin hayatını kaybettiği tekne kazası davasında karar çıktı.Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 10'uncu duruşmada, iki yıldır tutuklu yargılanan Medeni Akbaş, 60 kişi için 60 kez 16 yıl 8 ay, ölen bir çocuk için 25 yıl, göçmen kaçakçılığı suçundan da 8 yıl olmak üzere toplam 1033 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Diğer sanıklara beraat kararı verildi.
https://sputniknews.com.tr/20201103/alanyada-1-turistin-oldugu-tekne-kazasi-sonrasi-kaptan-gozaltinda-1043148684.html
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türkiye, van, tekne, tutuklu, ceza

Van'da 61 kişinin öldüğü tekne kazası davasında karar: 1033 yıl hapis cezası

11:27 26.10.2022
© AATekne
Tekne - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AA
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Van'da iki sene önce batan ve 61 göçmenin hayatını kaybettiği tekne faciasında tutuklu sanık Medeni Akbaş toplam 1033 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Van'ın Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran 2020'de batan ve 61 kişinin hayatını kaybettiği tekne kazası davasında karar çıktı.
Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 10'uncu duruşmada, iki yıldır tutuklu yargılanan Medeni Akbaş, 60 kişi için 60 kez 16 yıl 8 ay, ölen bir çocuk için 25 yıl, göçmen kaçakçılığı suçundan da 8 yıl olmak üzere toplam 1033 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer sanıklara beraat kararı verildi.
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