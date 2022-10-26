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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221026/ukrayna-yurt-disina-giden-vatandaslarina-bahara-kadar-geri-donmemeleri-tavsiyesinde-bulundu-1062731099.html
Kiev'den Ukraynalı sığınmacılara: Bahara kadar dönmeyin
Kiev'den Ukraynalı sığınmacılara: Bahara kadar dönmeyin
Ukrayna hükümeti, Rusya'nın özel harekatı gerekçesiyle yurt dışına giden vatandaşlarına 'bahara kadar geri dönmemeleri' tavsiyesinde bulundu. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
ukrayna
göçmen
mülteci
uyarı
enerji
kriz
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Ukrayna hükümeti, ülkenin hasarlı enerji altyapısının bu kış talebi karşılayıp karşılayamayacağına dair artan endişeler üzerine Ukraynalı sığınmacılara bahara kadar geri dönmemelerini tavsiye etti.Geri dönen sığınmacıların arttığı ülkenin enerji sektörünün üçte birinde, Rusya'nın son operasyonları nedeniyle aksamalar yaşanıyor. Öyle ki Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk da, “Şebekeler yükü kaldıramayacak. Kışı atlatmak zorundayız” uyarısında bulundu.Ukrayna yönetimi, ülke içindeki vatandaşlarından ise elektrik kullanımında tasarruflu olmalarını istedi.
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ukrayna, göçmen, mülteci, uyarı, enerji, kriz
ukrayna, göçmen, mülteci, uyarı, enerji, kriz

Kiev'den Ukraynalı sığınmacılara: Bahara kadar dönmeyin

16:52 26.10.2022 (güncellendi: 16:57 26.10.2022)
© AP Photo / Jae C. HongUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
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Ukrayna hükümeti, Rusya'nın özel harekatı gerekçesiyle yurt dışına giden vatandaşlarına 'bahara kadar geri dönmemeleri' tavsiyesinde bulundu.
Ukrayna hükümeti, ülkenin hasarlı enerji altyapısının bu kış talebi karşılayıp karşılayamayacağına dair artan endişeler üzerine Ukraynalı sığınmacılara bahara kadar geri dönmemelerini tavsiye etti.
Geri dönen sığınmacıların arttığı ülkenin enerji sektörünün üçte birinde, Rusya'nın son operasyonları nedeniyle aksamalar yaşanıyor. Öyle ki Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk da, “Şebekeler yükü kaldıramayacak. Kışı atlatmak zorundayız” uyarısında bulundu.
Ukrayna yönetimi, ülke içindeki vatandaşlarından ise elektrik kullanımında tasarruflu olmalarını istedi.
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