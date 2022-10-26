https://sputniknews.com.tr/20221026/ukrayna-yurt-disina-giden-vatandaslarina-bahara-kadar-geri-donmemeleri-tavsiyesinde-bulundu-1062731099.html

Kiev'den Ukraynalı sığınmacılara: Bahara kadar dönmeyin

Kiev'den Ukraynalı sığınmacılara: Bahara kadar dönmeyin

Ukrayna hükümeti, Rusya'nın özel harekatı gerekçesiyle yurt dışına giden vatandaşlarına 'bahara kadar geri dönmemeleri' tavsiyesinde bulundu. 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T16:52+0300

2022-10-26T16:52+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

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mülteci

uyarı

enerji

kriz

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Ukrayna hükümeti, ülkenin hasarlı enerji altyapısının bu kış talebi karşılayıp karşılayamayacağına dair artan endişeler üzerine Ukraynalı sığınmacılara bahara kadar geri dönmemelerini tavsiye etti.Geri dönen sığınmacıların arttığı ülkenin enerji sektörünün üçte birinde, Rusya'nın son operasyonları nedeniyle aksamalar yaşanıyor. Öyle ki Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk da, “Şebekeler yükü kaldıramayacak. Kışı atlatmak zorundayız” uyarısında bulundu.Ukrayna yönetimi, ülke içindeki vatandaşlarından ise elektrik kullanımında tasarruflu olmalarını istedi.

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ukrayna, göçmen, mülteci, uyarı, enerji, kriz