https://sputniknews.com.tr/20221026/ukrayna-yurt-disina-giden-vatandaslarina-bahara-kadar-geri-donmemeleri-tavsiyesinde-bulundu-1062731099.html
Kiev'den Ukraynalı sığınmacılara: Bahara kadar dönmeyin
Kiev'den Ukraynalı sığınmacılara: Bahara kadar dönmeyin
Ukrayna hükümeti, Rusya'nın özel harekatı gerekçesiyle yurt dışına giden vatandaşlarına 'bahara kadar geri dönmemeleri' tavsiyesinde bulundu. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T16:52+0300
2022-10-26T16:52+0300
2022-10-26T16:57+0300
ukrayna krizi
ukrayna
göçmen
mülteci
uyarı
enerji
kriz
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Ukrayna hükümeti, ülkenin hasarlı enerji altyapısının bu kış talebi karşılayıp karşılayamayacağına dair artan endişeler üzerine Ukraynalı sığınmacılara bahara kadar geri dönmemelerini tavsiye etti.Geri dönen sığınmacıların arttığı ülkenin enerji sektörünün üçte birinde, Rusya'nın son operasyonları nedeniyle aksamalar yaşanıyor. Öyle ki Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk da, “Şebekeler yükü kaldıramayacak. Kışı atlatmak zorundayız” uyarısında bulundu.Ukrayna yönetimi, ülke içindeki vatandaşlarından ise elektrik kullanımında tasarruflu olmalarını istedi.
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ukrayna, göçmen, mülteci, uyarı, enerji, kriz
ukrayna, göçmen, mülteci, uyarı, enerji, kriz
Kiev'den Ukraynalı sığınmacılara: Bahara kadar dönmeyin
16:52 26.10.2022 (güncellendi: 16:57 26.10.2022) Abone ol
Ukrayna hükümeti, Rusya'nın özel harekatı gerekçesiyle yurt dışına giden vatandaşlarına 'bahara kadar geri dönmemeleri' tavsiyesinde bulundu.
Ukrayna hükümeti, ülkenin hasarlı enerji altyapısının bu kış talebi karşılayıp karşılayamayacağına dair artan endişeler üzerine Ukraynalı sığınmacılara bahara kadar geri dönmemelerini tavsiye etti.
Geri dönen sığınmacıların arttığı ülkenin enerji sektörünün üçte birinde, Rusya'nın son operasyonları nedeniyle aksamalar yaşanıyor. Öyle ki Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk da, “Şebekeler yükü kaldıramayacak. Kışı atlatmak zorundayız” uyarısında bulundu.
Ukrayna yönetimi, ülke içindeki vatandaşlarından ise elektrik kullanımında tasarruflu olmalarını istedi.