https://sputniknews.com.tr/20221026/ucan-taksiler-geliyor-3-yil-icinde-yuzlercesi-havada-olabilir-1062729193.html

Uçan taksiler geliyor: '3 yıl içinde yüzlercesi havada olabilir'

Uçan taksiler geliyor: '3 yıl içinde yüzlercesi havada olabilir'

Kısaca eVTOL diye adlandırılan insanlı, insansız hava taksiler hızla üretiliyor. Henüz tam olarak kullanılmasa da drone teknolojisinin ürünü bu uçan taksiler... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T15:45+0300

2022-10-26T15:45+0300

2022-10-26T15:49+0300

uçan taksi

yaşam

üretim

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Hürriyet'in havacılık yazarı Uğur Cebeci, 'eVTOL' diye adlandırılan insanlı, insansız hava taksilerin çok farklı şirketler tarafından hızla imal edildiğini belirterek, "Uçan taksilerin gelecek 3 yıl içinde belki de yüzlercesi havada olacak" dedi.Cebeci, yazısında şu ifadeleri kullandı:"Özellikle başlangıçta Dubai, New York ya da yaygın geniş alanlı yerleşimi ile Los Angeles gibi kentlerde uçan taksi kullanımının sayısal olarak 10 bini geçeceği sanılıyor. Yapılan araştırmalardan ortaya çıkan sonuca göre yaklaşık 250 milyar dolarlık bir pazar doğuyor. Uçan taksi pazarı için imalatçı şirketler özellikle pandemi sonrası sertifika alabilmek için adeta yarışa girdiler. Bu şirketlerin hem Amerikan Sivil Havacılık Otoritesi hem de Avrupa Sivil Havacılık Emniyeti Ajansı EASA’ya çok sayıda başvuruları var. Otoriteler başvuruları büyük titizlikle inceliyorlar. Çünkü bu araçlar yerleşim yerlerinin üzerinde uçacaklar. Bir terslik anında düştüğünde yerde büyük can kaybı ve zarara yol açabilirler. Araçlar elektrikli olduğu için düştükleri yerlerde patlama ya da büyük yangın riski görülmüyor.Ama çoğunun yeterli süzülme açıları yok. Bu yüzden düşme anında bir kütle halinde çakılabilirler.Uçan taksilerin çoğu bir pilot tarafından kullanılmayacak. Otonom sistemler bir yer merkezinden yönetilecek. Kentlerde yapılacak planlamalarla çok sayıda park yerleri olacak.eVTol istasyonları elbette önemli bir şarj merkezi de olacak.Öte yandan uygulama üzerinden hizmet veren taksi şirketleri Uber ve InDrive şimdiden uçan taksilerle ilgilenmeye başladılar. Hatta yatırım için harekete geçtikleri de söyleniyor. Ama hangi modellerle ve kaç kişilik uçan taksilerle ilgilendikleri bilinmiyor. Yine de sızan haberlere göre en az 4-6 yolcu kapasiteli olan uçan taksilerin onlar için cazip olabileceği ve sürücüsüz modellerin tercih edileceği söyleniyor."

https://sputniknews.com.tr/20220217/japonyada-havalimanindan-sehir-merkezine-ucan-taksi-hizmeti-yolculuk-15-dakika-surecek-1053930748.html

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uçan taksi, üretim