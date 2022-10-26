Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221026/tbmm-genel-kurulunda-ahmet-esref-fakibabanin-milletvekilliginden-istifasi-kabul-edildi-1062735338.html
TBMM Genel Kurulu'nda Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası kabul edildi
Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T19:49+0300
2022-10-26T19:50+0300
ahmet eşref fakıbaba
türkiye
istifa
tbmm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103399/18/1033991840_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_4f8aa4d92d965fbb662d4d962d599e57.jpg
TBMM Başkanvekili Celal Adan, Bağımsız Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasını oylamaya sundu.Yapılan oylamada istifası kabul edilen Fakıbaba'nın milletvekilliği düştü.Fakıbaba'nın istifasıyla AK Parti 286, CHP 134, HDP 56, MHP 48, İYİ Parti 37, TİP 4, Demokrat Parti 2, Memleket Partisi 2, BBP, DEVA, DBP, Saadet Partisi, Yenilik Partisi ve Zafer Partisi 1'er sandalyeye sahip olurken, 5 bağımsız ve 20 boş sandalye bulunuyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103399/18/1033991840_0:0:1065:799_1920x0_80_0_0_28f46661d0f9a8cec7883fa0d4a617a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ahmet eşref fakıbaba, istifa, tbmm
ahmet eşref fakıbaba, istifa, tbmm

TBMM Genel Kurulu'nda Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası kabul edildi

19:49 26.10.2022 (güncellendi: 19:50 26.10.2022)
© AAAhmet Eşref Fakıbaba
Ahmet Eşref Fakıbaba - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
TBMM Başkanvekili Celal Adan, Bağımsız Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasını oylamaya sundu.
Yapılan oylamada istifası kabul edilen Fakıbaba'nın milletvekilliği düştü.
Fakıbaba'nın istifasıyla AK Parti 286, CHP 134, HDP 56, MHP 48, İYİ Parti 37, TİP 4, Demokrat Parti 2, Memleket Partisi 2, BBP, DEVA, DBP, Saadet Partisi, Yenilik Partisi ve Zafer Partisi 1'er sandalyeye sahip olurken, 5 bağımsız ve 20 boş sandalye bulunuyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала