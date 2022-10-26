https://sputniknews.com.tr/20221026/tbmm-genel-kurulunda-ahmet-esref-fakibabanin-milletvekilliginden-istifasi-kabul-edildi-1062735338.html
TBMM Genel Kurulu'nda Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası kabul edildi
Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T19:49+0300
2022-10-26T19:49+0300
2022-10-26T19:50+0300
ahmet eşref fakıbaba
türkiye
istifa
tbmm
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TBMM Başkanvekili Celal Adan, Bağımsız Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasını oylamaya sundu.Yapılan oylamada istifası kabul edilen Fakıbaba'nın milletvekilliği düştü.Fakıbaba'nın istifasıyla AK Parti 286, CHP 134, HDP 56, MHP 48, İYİ Parti 37, TİP 4, Demokrat Parti 2, Memleket Partisi 2, BBP, DEVA, DBP, Saadet Partisi, Yenilik Partisi ve Zafer Partisi 1'er sandalyeye sahip olurken, 5 bağımsız ve 20 boş sandalye bulunuyor.
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ahmet eşref fakıbaba, istifa, tbmm
ahmet eşref fakıbaba, istifa, tbmm
TBMM Genel Kurulu'nda Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası kabul edildi
19:49 26.10.2022 (güncellendi: 19:50 26.10.2022) Abone ol
Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
TBMM Başkanvekili Celal Adan, Bağımsız Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasını oylamaya sundu.
Yapılan oylamada istifası kabul edilen Fakıbaba'nın milletvekilliği düştü.
Fakıbaba'nın istifasıyla AK Parti 286, CHP 134, HDP 56, MHP 48, İYİ Parti 37, TİP 4, Demokrat Parti 2, Memleket Partisi 2, BBP, DEVA, DBP, Saadet Partisi, Yenilik Partisi ve Zafer Partisi 1'er sandalyeye sahip olurken, 5 bağımsız ve 20 boş sandalye bulunuyor.