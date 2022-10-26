https://sputniknews.com.tr/20221026/stoltenberg-finlandiya-ve-isvecin-nato-uyeligi-ile-ilgili-gorusmek-icin-turkiyeye-gidecegim-1062730160.html

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yakın gelecekte Türkiye'ye gideceğim

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yakın gelecekte Türkiye'ye gideceğim

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili görüşmeler için Türkiye'ye ziyaret düzenleyeceğini duyurdu. 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T16:20+0300

2022-10-26T16:20+0300

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jens stoltenberg

dünya

nato

isveç

türkiye

finlandiya

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Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile görüşmeleri sürerken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ilgili görüşmeler için 'yakın gelecekte' Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.Rusya'nın Ukrayna'ya özel askeri operasyon başlatmasının ardından Helsinki ve Stockholm, NATO'ya üye olma yönünde karar almıştı.Ankara ise İsveç ve Finlandiya'nın teröre destek verdikleri sürece üyeliklerine onay vermeyeceğini bildirmişti.Bu yılın ortalarında konuya ilişkin başlayan müzakereler devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20221025/turkiye-adalet-bakanligi-ile-finlandiya-adalet-bakanligi-arasindaki-gorusmeler-basladi-1062673355.html

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