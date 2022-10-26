https://sputniknews.com.tr/20221026/stoltenberg-finlandiya-ve-isvecin-nato-uyeligi-ile-ilgili-gorusmek-icin-turkiyeye-gidecegim-1062730160.html
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yakın gelecekte Türkiye'ye gideceğim
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yakın gelecekte Türkiye'ye gideceğim
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili görüşmeler için Türkiye'ye ziyaret düzenleyeceğini duyurdu. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T16:20+0300
2022-10-26T16:20+0300
2022-10-26T16:33+0300
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nato
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türkiye
finlandiya
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Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile görüşmeleri sürerken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ilgili görüşmeler için 'yakın gelecekte' Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.Rusya'nın Ukrayna'ya özel askeri operasyon başlatmasının ardından Helsinki ve Stockholm, NATO'ya üye olma yönünde karar almıştı.Ankara ise İsveç ve Finlandiya'nın teröre destek verdikleri sürece üyeliklerine onay vermeyeceğini bildirmişti.Bu yılın ortalarında konuya ilişkin başlayan müzakereler devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221025/turkiye-adalet-bakanligi-ile-finlandiya-adalet-bakanligi-arasindaki-gorusmeler-basladi-1062673355.html
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jens stoltenberg, nato, isveç, türkiye, finlandiya
jens stoltenberg, nato, isveç, türkiye, finlandiya
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yakın gelecekte Türkiye'ye gideceğim
16:20 26.10.2022 (güncellendi: 16:33 26.10.2022) Abone ol
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili görüşmeler için Türkiye'ye ziyaret düzenleyeceğini duyurdu.
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile görüşmeleri sürerken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ilgili görüşmeler için 'yakın gelecekte' Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya özel askeri operasyon başlatmasının ardından Helsinki ve Stockholm, NATO'ya üye olma yönünde karar almıştı.
Ankara ise İsveç ve Finlandiya'nın teröre destek verdikleri sürece üyeliklerine onay vermeyeceğini bildirmişti.
Bu yılın ortalarında konuya ilişkin başlayan müzakereler devam ediyor.