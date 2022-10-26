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https://sputniknews.com.tr/20221026/stoltenberg-finlandiya-ve-isvecin-nato-uyeligi-ile-ilgili-gorusmek-icin-turkiyeye-gidecegim-1062730160.html
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yakın gelecekte Türkiye'ye gideceğim
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yakın gelecekte Türkiye'ye gideceğim
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili görüşmeler için Türkiye'ye ziyaret düzenleyeceğini duyurdu. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
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jens stoltenberg
dünya
nato
isveç
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Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile görüşmeleri sürerken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ilgili görüşmeler için 'yakın gelecekte' Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.Rusya'nın Ukrayna'ya özel askeri operasyon başlatmasının ardından Helsinki ve Stockholm, NATO'ya üye olma yönünde karar almıştı.Ankara ise İsveç ve Finlandiya'nın teröre destek verdikleri sürece üyeliklerine onay vermeyeceğini bildirmişti.Bu yılın ortalarında konuya ilişkin başlayan müzakereler devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221025/turkiye-adalet-bakanligi-ile-finlandiya-adalet-bakanligi-arasindaki-gorusmeler-basladi-1062673355.html
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jens stoltenberg, nato, isveç, türkiye, finlandiya
jens stoltenberg, nato, isveç, türkiye, finlandiya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yakın gelecekte Türkiye'ye gideceğim

16:20 26.10.2022 (güncellendi: 16:33 26.10.2022)
© AP Photo / Olivier MatthysNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili görüşmeler için Türkiye'ye ziyaret düzenleyeceğini duyurdu.
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile görüşmeleri sürerken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ilgili görüşmeler için 'yakın gelecekte' Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya özel askeri operasyon başlatmasının ardından Helsinki ve Stockholm, NATO'ya üye olma yönünde karar almıştı.
Ankara ise İsveç ve Finlandiya'nın teröre destek verdikleri sürece üyeliklerine onay vermeyeceğini bildirmişti.
Bu yılın ortalarında konuya ilişkin başlayan müzakereler devam ediyor.
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