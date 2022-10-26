https://sputniknews.com.tr/20221026/sermaye-piyasasi-kurulundan-18-kisiye-6-ay-islem-yasagi-1062740950.html
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 18 kişiye 6 ay işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 18 kişiye 6 ay işlem yasağı
SPK, 18 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T22:26+0300
2022-10-26T22:26+0300
2022-10-26T22:27+0300
ekonomi
sermaye piyasası kurulu (spk)
işlem
yasak
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 18 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararı aldı.SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (AGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 15 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.Viking Kağıt ve Selüloz AŞ (VKING) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle de 3 kişiye aynı yasağın uygulanması kararı alındı.Toplam 18 isme getirilen yasağın 27 Ekim'de başlayacağı bildirildi.
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sermaye piyasası kurulu (spk), işlem, yasak
sermaye piyasası kurulu (spk), işlem, yasak
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 18 kişiye 6 ay işlem yasağı
22:26 26.10.2022 (güncellendi: 22:27 26.10.2022) Abone ol
SPK, 18 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 18 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararı aldı.
SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (AGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 15 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
Viking Kağıt ve Selüloz AŞ (VKING) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle de 3 kişiye aynı yasağın uygulanması kararı alındı.
Toplam 18 isme getirilen yasağın 27 Ekim'de başlayacağı bildirildi.