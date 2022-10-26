Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221026/sermaye-piyasasi-kurulundan-18-kisiye-6-ay-islem-yasagi-1062740950.html
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 18 kişiye 6 ay işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 18 kişiye 6 ay işlem yasağı
SPK, 18 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T22:26+0300
2022-10-26T22:27+0300
ekonomi
sermaye piyasası kurulu (spk)
işlem
yasak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1044110989_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_0310dd86c05813c3e01bc8681da17593.jpg
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 18 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararı aldı.SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (AGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 15 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.Viking Kağıt ve Selüloz AŞ (VKING) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle de 3 kişiye aynı yasağın uygulanması kararı alındı.Toplam 18 isme getirilen yasağın 27 Ekim'de başlayacağı bildirildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1044110989_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_abb4c09cee2bc15ec3c586d30751381b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sermaye piyasası kurulu (spk), işlem, yasak
sermaye piyasası kurulu (spk), işlem, yasak

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 18 kişiye 6 ay işlem yasağı

22:26 26.10.2022 (güncellendi: 22:27 26.10.2022)
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AA
Abone olTelegram
SPK, 18 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 18 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararı aldı.
SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (AGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 15 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
Viking Kağıt ve Selüloz AŞ (VKING) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle de 3 kişiye aynı yasağın uygulanması kararı alındı.
Toplam 18 isme getirilen yasağın 27 Ekim'de başlayacağı bildirildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала