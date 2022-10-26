https://sputniknews.com.tr/20221026/rus-uzman-turkiyede-bir-gaz-dagitim-merkezi-olusturmak-en-iyi-secenek-1062732270.html
Rus Uzman: Türkiye'de bir gaz dağıtım merkezi oluşturmak en iyi seçenek
Rus Uzman: Türkiye'de bir gaz dağıtım merkezi oluşturmak en iyi seçenek
Rusya Ulusal Enerji Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı Aleksandr Frolov, Rusya ve Türkiye’nin bir gaz dağıtım merkezi oluşturulması konusunda prensipte anlaşmaya... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T18:23+0300
2022-10-26T18:23+0300
2022-10-26T18:23+0300
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Radyo Sputnik’e konuşan Rus uzman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in “Her zaman bir gaz ve ticaret merkezi olma hedefimiz vardı. Prensipte anlaşmaya varıldı. Önce kendi tarafımıza düşen çalışmaları tamamlamamız gerekiyor” şeklindeki sözlerini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:“Programı azami ölçüde ele alacak olursak, şu anda kuzeyden geçen tüm gaz hacminin güneye aktarılmasını sağlamaya çalışmalıyız. Elbettte bunu yakın bir zamanda yapmak fiziksel olarak mümkün değil. Yakın gelecekte başvurulabilecek en kolay yol, Türkiye'de bir gaz dağıtım merkezi kurmak ve kapasitesinin belli bir kısmı boş olan Türk Akımı'nı doldurmaktır. Böylece bu merkez aracılığıyla dört veya beş milyar metreküp gaz satılabilir.”Bunların nispeten küçük hacimler olduğu ve gelecekte artırılması için tedarik alt yapısının geliştirilmesi gerektiğini belirten uzman, "Optimum program çerçevesinde neler yapılabilir: Yerini Türk Akımı'na bırakan Güney Akım projesinin uygulanması sırasında öngörülen kapasitelerin sonuçlandırılması. Güney Akım borularının kapasitesi Türk Akımı’nın iki katı olacak şekilde tasarlanmıştı. Bu kapasiteler nispeten hızlı bir şekilde tamamlanabilir ve Karadeniz kıyılarına gaz pompalanabilir. Buradaki asıl zorluk, denizin dibine boru döşenmesi" diye konuştu.
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türkiye, rusya, iran, doğalgaz
Rus Uzman: Türkiye'de bir gaz dağıtım merkezi oluşturmak en iyi seçenek
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Rusya Ulusal Enerji Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı Aleksandr Frolov, Rusya ve Türkiye’nin bir gaz dağıtım merkezi oluşturulması konusunda prensipte anlaşmaya vardığını, Türk tarafının üzerine düşeni yapmaya başladığını söyledi.
Radyo Sputnik’e konuşan Rus uzman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in “Her zaman bir gaz ve ticaret merkezi olma hedefimiz vardı. Prensipte anlaşmaya varıldı. Önce kendi tarafımıza düşen çalışmaları tamamlamamız gerekiyor” şeklindeki sözlerini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:
“Programı azami ölçüde ele alacak olursak, şu anda kuzeyden geçen tüm gaz hacminin güneye aktarılmasını sağlamaya çalışmalıyız. Elbettte bunu yakın bir zamanda yapmak fiziksel olarak mümkün değil. Yakın gelecekte başvurulabilecek en kolay yol, Türkiye'de bir gaz dağıtım merkezi kurmak ve kapasitesinin belli bir kısmı boş olan Türk Akımı'nı doldurmaktır. Böylece bu merkez aracılığıyla dört veya beş milyar metreküp gaz satılabilir.”
Bunların nispeten küçük hacimler olduğu ve gelecekte artırılması için tedarik alt yapısının geliştirilmesi gerektiğini belirten uzman, "Optimum program çerçevesinde neler yapılabilir: Yerini Türk Akımı'na bırakan Güney Akım projesinin uygulanması sırasında öngörülen kapasitelerin sonuçlandırılması. Güney Akım borularının kapasitesi Türk Akımı’nın iki katı olacak şekilde tasarlanmıştı. Bu kapasiteler nispeten hızlı bir şekilde tamamlanabilir ve Karadeniz kıyılarına gaz pompalanabilir. Buradaki asıl zorluk, denizin dibine boru döşenmesi" diye konuştu.