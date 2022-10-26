https://sputniknews.com.tr/20221026/rus-uzman-kudryasova-ab-turkiyeye-sadece-tehditler-sunuyor-1062731630.html
Rus uzman Kudryaşova: AB, Türkiye’ye sadece tehditler sunuyor
Rus uzman Kudryaşova: AB, Türkiye’ye sadece tehditler sunuyor
Genişlemeden Sorumlu Komiser Oliver Varhelyi’nin Türkiye ziyaretinin amaçlarını değerlendiren Rus uzman Kudryaşova, AB’nin, Türkiye’ye Rusya ile işbirliğini... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T18:12+0300
2022-10-26T18:12+0300
2022-10-26T18:19+0300
yuliya kudryaşova
avrupa birliği
rusya
türkiye
görüş
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi’nin bugün Türkiye’ye üç günlük ziyareti başlıyor. Bu ziyaretin ana amaçlarından birinin, Türkiye’yi Rusya’ya karşı yaptırımlara katılmaya ve yaptırımların teğet geçilmesine yardımcı olmamaya ikna etmek olduğu bildiriliyor.Moskova Devlet Dış İlişkiler Üniversitesi (MGIMO) İktisat Teorisi Bölümü öğretim görevlisi, Avrupa-Atlantik Güvenliği uzmanı Doç. Yuliya Kudryaşova, Sputnik’e açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:“Türkiye’nin Rusya yaptırımlarına katılmasını ciddi biçimde konuşabilmek için AB’nin, Türkiye’nin Rusya’yla işbirliğini reddetmesinden kaynaklanan tüm kayıpları finansal olarak telafi edecek çok ciddi bir şey teklif etmesi gerekiyor. Türkiye, son on yıldır uğruna çaba sarf ettiği ‘gaz merkezi’ oluşturmak için Rusya ile eşi benzeri görülmemiş kazançlı bir anlaşma imzaladı. Daha önce, bu zor bir hedefti. Şimdi böyle bir şans oluştu, bu hedefi hayata geçirmek için gerçek bir fırsat var. Türkiye, gaz fiyatının belirlenmesine doğrudan katılma fırsatı elde ediyor. Hayalini kurduğu şey gerçek oluyor. Ayrıca Türk iş dünyası Rusya’daki varlığını genişletiyor. Rusya’nın Türkiye’deki yatırımları artıyor. Böylece Türkiye, Rusya ile işbirliğinin genişlemesinden önemli ölçüde yarar elde ediyor. Gerçekten de Rusya ile artan ekonomik işbirliğinden faydalara ihtiyacı var. AB Türkiye'ye böyle bir şey teklif edecek durumda değil.”Kudryaşova’nın sözlerine göre AB, kârlı anlaşmalar ve kârlı projeler yerine Türkiye’ye yalnızca tehditler sunuyor.“Peki, AB ne sunuyor? Şimdilik sadece tehditler. Öncelikle, AB’nin TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden Rus gazı satın almayacağı yönünde açıklama. İkincisi, Türkiye’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmaması halinde, AB ve Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin faaliyetinde sorunlar olacağı tehditleri. Ayrıca, Türkiye ve AB arasındaki ekonomik ilişkilerin bir kısmı, Türk-Yunan gerilimi nedeniyle şu anda donmuş durumda. Fransa ve Almanya gibi önde gelen AB ülkeleri, Türkiye ile askeri ve uzay işbirliğini kısıtlıyor. Yani AB, Türkiye ile tehdit dilinde iletişim kurmaya devam ediyor, bu da Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin daha da genişletilmesi için ön koşullar yaratıyor. Bu nedenle, Oliver Varhelyi’nin Türkiye’yi Rusya’ya karşı yaptırımlara dahil etme girişimi açısından yaptığı yolculuk kesinlikle başarısız olacak.”
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Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
yuliya kudryaşova, avrupa birliği, rusya, türkiye
yuliya kudryaşova, avrupa birliği, rusya, türkiye
Rus uzman Kudryaşova: AB, Türkiye’ye sadece tehditler sunuyor
18:12 26.10.2022 (güncellendi: 18:19 26.10.2022) Abone ol
Genişlemeden Sorumlu Komiser Oliver Varhelyi’nin Türkiye ziyaretinin amaçlarını değerlendiren Rus uzman Kudryaşova, AB’nin, Türkiye’ye Rusya ile işbirliğini telafi edecek bir şey teklif edecek güçte olmadığını belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi’nin bugün Türkiye’ye üç günlük ziyareti başlıyor. Bu ziyaretin ana amaçlarından birinin, Türkiye’yi Rusya’ya karşı yaptırımlara katılmaya ve yaptırımların teğet geçilmesine yardımcı olmamaya ikna etmek olduğu bildiriliyor.
Moskova Devlet Dış İlişkiler Üniversitesi (MGIMO) İktisat Teorisi Bölümü öğretim görevlisi, Avrupa-Atlantik Güvenliği uzmanı Doç. Yuliya Kudryaşova, Sputnik’e açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:
“Türkiye’nin Rusya yaptırımlarına katılmasını ciddi biçimde konuşabilmek için AB’nin, Türkiye’nin Rusya’yla işbirliğini reddetmesinden kaynaklanan tüm kayıpları finansal olarak telafi edecek çok ciddi bir şey teklif etmesi gerekiyor. Türkiye, son on yıldır uğruna çaba sarf ettiği ‘gaz merkezi’ oluşturmak için Rusya ile eşi benzeri görülmemiş kazançlı bir anlaşma imzaladı. Daha önce, bu zor bir hedefti. Şimdi böyle bir şans oluştu, bu hedefi hayata geçirmek için gerçek bir fırsat var. Türkiye, gaz fiyatının belirlenmesine doğrudan katılma fırsatı elde ediyor. Hayalini kurduğu şey gerçek oluyor. Ayrıca Türk iş dünyası Rusya’daki varlığını genişletiyor. Rusya’nın Türkiye’deki yatırımları artıyor. Böylece Türkiye, Rusya ile işbirliğinin genişlemesinden önemli ölçüde yarar elde ediyor. Gerçekten de Rusya ile artan ekonomik işbirliğinden faydalara ihtiyacı var. AB Türkiye'ye böyle bir şey teklif edecek durumda değil.”
Kudryaşova’nın sözlerine göre AB, kârlı anlaşmalar ve kârlı projeler yerine Türkiye’ye yalnızca tehditler sunuyor.
“Peki, AB ne sunuyor? Şimdilik sadece tehditler. Öncelikle, AB’nin TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden Rus gazı satın almayacağı yönünde açıklama. İkincisi, Türkiye’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmaması halinde, AB ve Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin faaliyetinde sorunlar olacağı tehditleri. Ayrıca, Türkiye ve AB arasındaki ekonomik ilişkilerin bir kısmı, Türk-Yunan gerilimi nedeniyle şu anda donmuş durumda. Fransa ve Almanya gibi önde gelen AB ülkeleri, Türkiye ile askeri ve uzay işbirliğini kısıtlıyor. Yani AB, Türkiye ile tehdit dilinde iletişim kurmaya devam ediyor, bu da Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin daha da genişletilmesi için ön koşullar yaratıyor. Bu nedenle, Oliver Varhelyi’nin Türkiye’yi Rusya’ya karşı yaptırımlara dahil etme girişimi açısından yaptığı yolculuk kesinlikle başarısız olacak.”