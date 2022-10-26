https://sputniknews.com.tr/20221026/rus-televizyoncu-sobcak-calisaninin-gaspla-suclanmasi-ardindan-rusyayi-terk-etti-1062743811.html
Rus televizyoncu Sobçak, çalışanının gaspla suçlanması ardından Rusya’yı terk etti
Rus televizyoncu Sobçak, çalışanının gaspla suçlanması ardından Rusya’yı terk etti
Rus gazeteci ve televizyon sunucusu Kseniya Sobçak’ın, çalışanlarından birinin kapsamlı gasp suçlamasıyla açılmış bir davayla ilgili olarak gözaltına alınması... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T23:23+0300
2022-10-26T23:23+0300
2022-10-26T23:23+0300
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Rus RİA Novosti haber ajansı, isminin gizli tutulmasını isteyen bir kaynağa atıfla, Kseniya Sobçak’ın Rusya’dan ayrılarak Belarus üstünden Litvanya’ya giriş yaptığını yazdı.Daha önce Rus RT televizyonu, geniş kapsamlı bir gasp davasının şüphelisi olması nedeniyle Sobçak’ın başkent Moskova dışındaki evinde arama gerçekleştirdiğini aktarmıştı. Ancak Sobçak’ın davada şüpheli konumunda olduğu haberleri resmi kaynaklarca doğrulanmış değil.Söz konusu haberler, televizyoncu olmasının yanında Rusya sosyetesinin tanınan isimlerinden olan Sobçak’ın çalışanı Kirill Suhanov’un bir gasp davası kapsamında gözaltına alınmasını izliyor.Suhanov daha sonra, Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostech’in başkanı Sergey Çemezov’dan 11 milyon ruble (180 bin dolar) gasp ettiği suçlamasıyla açılan dava kapsamında tutuklandı.Rus haber ajansları, ülkeden ayrılmasaydı Sobçak’ın da söz konusu dava kapsamında gözaltına alınması olasılığının bulunduğunu yazıyor. Rusya yasalarına göre kapsamlı gasptan suçlu bulunan biri, 15 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20180307/rusya-devlet-baskani-secimleri-tek-kadin-aday-kseniya-sobcak-1032545201.html
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kseniya sobçak, rusya, gasp, litvanya
kseniya sobçak, rusya, gasp, litvanya
Rus televizyoncu Sobçak, çalışanının gaspla suçlanması ardından Rusya’yı terk etti
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Rus gazeteci ve televizyon sunucusu Kseniya Sobçak’ın, çalışanlarından birinin kapsamlı gasp suçlamasıyla açılmış bir davayla ilgili olarak gözaltına alınması ve kendisinin de söz konusu davada şüphelilerden biri olduğu haberlerinin ardındanRusya’yı terk ettiği belirtildi.
Rus RİA Novosti haber ajansı, isminin gizli tutulmasını isteyen bir kaynağa atıfla, Kseniya Sobçak’ın Rusya’dan ayrılarak Belarus üstünden Litvanya’ya giriş yaptığını yazdı.
Daha önce Rus RT televizyonu, geniş kapsamlı bir gasp davasının şüphelisi olması nedeniyle Sobçak’ın başkent Moskova dışındaki evinde arama gerçekleştirdiğini aktarmıştı. Ancak Sobçak’ın davada şüpheli konumunda olduğu haberleri resmi kaynaklarca doğrulanmış değil.
Söz konusu haberler, televizyoncu olmasının yanında Rusya sosyetesinin tanınan isimlerinden olan Sobçak’ın çalışanı Kirill Suhanov’un bir gasp davası kapsamında gözaltına alınmasını izliyor.
Suhanov daha sonra, Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostech’in başkanı Sergey Çemezov’dan 11 milyon ruble (180 bin dolar) gasp ettiği suçlamasıyla açılan dava kapsamında tutuklandı.
Rus haber ajansları, ülkeden ayrılmasaydı Sobçak’ın da söz konusu dava kapsamında gözaltına alınması olasılığının bulunduğunu yazıyor. Rusya yasalarına göre kapsamlı gasptan suçlu bulunan biri, 15 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.