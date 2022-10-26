https://sputniknews.com.tr/20221026/rosstat-rusyada-lng-uretimi-yuzde-119-artti-1062734921.html
Rosstat: Rusya'da LNG üretimi yüzde 11.9 arttı
Rosstat: Rusya'da LNG üretimi yüzde 11.9 arttı
Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat), Rusya’da LNG üretiminin bu yılın Ocak-Eylül döneminde yüzde 11.9 arttığını bildirdi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T19:42+0300
2022-10-26T19:42+0300
2022-10-26T19:42+0300
ekonomi
rusya
lpg
rosstat
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Rosstat’tan yapılan açıklamada, Rusya'da Ocak-Eylül 2022 döneminde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.9 artarak 24.1 milyon tona olarak gerçekleştiği belirtildi.Açıklamada, “Rusya’da Eylül 2022’de sıvılaştırılmış doğal gaz, Eylül 2021'e göre yüzde 0.5 daha az, Ağustos 2022'ye göre ise yüzde 5.5 daha fazla olarak 2.5 milyon ton üretildi. Ocak-Eylül 2022 döneminde üretim hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.9 artarak 24.1 milyon ton olarak gerçekleşti” denildi.Rosstat'a göre, 2021'de Rusya'da LNG üretimi 30.1 milyon ton, 2020'de ise 30.5 milyon ton olarak gerçekleşti.
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Rosstat: Rusya'da LNG üretimi yüzde 11.9 arttı
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Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat), Rusya’da LNG üretiminin bu yılın Ocak-Eylül döneminde yüzde 11.9 arttığını bildirdi.
Rosstat’tan yapılan açıklamada, Rusya'da Ocak-Eylül 2022 döneminde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.9 artarak 24.1 milyon tona olarak gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, “Rusya’da Eylül 2022’de sıvılaştırılmış doğal gaz, Eylül 2021'e göre yüzde 0.5 daha az, Ağustos 2022'ye göre ise yüzde 5.5 daha fazla olarak 2.5 milyon ton üretildi. Ocak-Eylül 2022 döneminde üretim hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.9 artarak 24.1 milyon ton olarak gerçekleşti” denildi.
Rosstat'a göre, 2021'de Rusya'da LNG üretimi 30.1 milyon ton, 2020'de ise 30.5 milyon ton olarak gerçekleşti.