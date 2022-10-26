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https://sputniknews.com.tr/20221026/rosaviatsia-yabanci-havayolu-sirketleri-rusyadaki-yolcu-trafigini-ikiye-katladi-1062732062.html
Rosaviatsia: Yabancı havayolu şirketleri Rusya'daki yolcu trafiğini ikiye katladı
Rosaviatsia: Yabancı havayolu şirketleri Rusya'daki yolcu trafiğini ikiye katladı
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsia), yabancı havayolu şirketlerinin Rusya’daki yolcu trafiğinin Ocak-Eylül döneminde artarak 8.7 milyon... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T18:20+0300
2022-10-26T18:20+0300
ekonomi
rusya
havayolu
rus havayolu
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Rosaviatsiya’nın Ulaştırma Bakanlığına sunduğu aylık rapora göre, bu yılın ilk dokuz ayında yabancı havayolu şirketlerinin Rusya’daki yolcu trafiği geçen yıla göre 2 kat artarak 8.7 milyon yolcuya ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı yaklaşık 4 milyon olarak gerşekleşmişti.Rus havayolu şirketlerinin uluslararası yolcu trafiği ise yabancı şirketlerin aksine, yaklaşık yüzde 16 oranında azalarak 13 milyon kişi olarak gerçekleşti.Ocak-Eylül 2022 döneminde uluslararası uçuşlardaki toplam yolcu sayısı yıllık bazda yüzde 11 artarak 21.7 milyon kişiye ulaştı. Yolcuların çoğu (13.3 milyon) başkent Moskova’daki havaalanlarını kullandı.
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rusya, havayolu, rus havayolu

Rosaviatsia: Yabancı havayolu şirketleri Rusya'daki yolcu trafiğini ikiye katladı

18:20 26.10.2022
© AP Photo / Sue OgrockiUçak-havayolu-koltuk
Uçak-havayolu-koltuk - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Sue Ogrocki
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Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsia), yabancı havayolu şirketlerinin Rusya’daki yolcu trafiğinin Ocak-Eylül döneminde artarak 8.7 milyon yolcuya ulaştığını bildirdi.
Rosaviatsiya’nın Ulaştırma Bakanlığına sunduğu aylık rapora göre, bu yılın ilk dokuz ayında yabancı havayolu şirketlerinin Rusya’daki yolcu trafiği geçen yıla göre 2 kat artarak 8.7 milyon yolcuya ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı yaklaşık 4 milyon olarak gerşekleşmişti.
Rus havayolu şirketlerinin uluslararası yolcu trafiği ise yabancı şirketlerin aksine, yaklaşık yüzde 16 oranında azalarak 13 milyon kişi olarak gerçekleşti.
Ocak-Eylül 2022 döneminde uluslararası uçuşlardaki toplam yolcu sayısı yıllık bazda yüzde 11 artarak 21.7 milyon kişiye ulaştı. Yolcuların çoğu (13.3 milyon) başkent Moskova’daki havaalanlarını kullandı.
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