https://sputniknews.com.tr/20221026/rekabet-kurulundan-facebook-instagram-ve-whatsappa-ceza-1062713538.html
Rekabet Kurulu'ndan Facebook, Instagram ve WhatsApp'a ceza
Rekabet Kurulu'ndan Facebook, Instagram ve WhatsApp'a ceza
Rekabet Kurumu, veri paylaşma zorunluluğu soruşturması kapsamında Meta'ya 346.7 milyon lira idari para cezası verdi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T10:28+0300
2022-10-26T10:28+0300
2022-10-26T11:04+0300
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rekabet kurulu
whatsapp
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meta
instagram
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WhatsApp ve çatı şirketi Meta (Facebook) hakkındaki "veri paylaşma zorunluluğu" soruşturması tamamlandı.Rekabet Kurumu, soruşturma kapsamında Meta'ya 346,7 milyon lira idari para cezası verdi.Rekabet Kurulu'nca, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuna ilişkin Facebook hakkında soruşturma başlatılmıştı.Cezanın gerekçesi ne?Rekabet Kurumu açıklamasında para cezasının gerekçesi olarak, kurumun Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açması gösterildi.
https://sputniknews.com.tr/20220601/rekabet-kurulu-yemeksepeti-sorusturmasini-kapatti-minimum-tutar-ve-zorunlu-joker-uygulamasi-kalkti-1056879891.html
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rekabet kurulu, whatsapp, facebook, meta, instagram
rekabet kurulu, whatsapp, facebook, meta, instagram
Rekabet Kurulu'ndan Facebook, Instagram ve WhatsApp'a ceza
10:28 26.10.2022 (güncellendi: 11:04 26.10.2022) Abone ol
Rekabet Kurumu, veri paylaşma zorunluluğu soruşturması kapsamında Meta'ya 346.7 milyon lira idari para cezası verdi.
WhatsApp ve çatı şirketi Meta (Facebook) hakkındaki "veri paylaşma zorunluluğu" soruşturması tamamlandı.
Rekabet Kurumu, soruşturma kapsamında Meta'ya 346,7 milyon lira idari para cezası verdi.
Rekabet Kurulu'nca, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuna ilişkin Facebook hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Cezanın gerekçesi ne?
Rekabet Kurumu açıklamasında para cezasının gerekçesi olarak, kurumun Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açması gösterildi.