https://sputniknews.com.tr/20221026/rekabet-kurulundan-facebook-instagram-ve-whatsappa-ceza-1062713538.html

Rekabet Kurulu'ndan Facebook, Instagram ve WhatsApp'a ceza

Rekabet Kurulu'ndan Facebook, Instagram ve WhatsApp'a ceza

Rekabet Kurumu, veri paylaşma zorunluluğu soruşturması kapsamında Meta'ya 346.7 milyon lira idari para cezası verdi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye

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WhatsApp ve çatı şirketi Meta (Facebook) hakkındaki "veri paylaşma zorunluluğu" soruşturması tamamlandı.Rekabet Kurumu, soruşturma kapsamında Meta'ya 346,7 milyon lira idari para cezası verdi.Rekabet Kurulu'nca, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuna ilişkin Facebook hakkında soruşturma başlatılmıştı.Cezanın gerekçesi ne?Rekabet Kurumu açıklamasında para cezasının gerekçesi olarak, kurumun Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açması gösterildi.

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