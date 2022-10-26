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Rekabet Kurulu'ndan Facebook, Instagram ve WhatsApp'a ceza
Rekabet Kurulu'ndan Facebook, Instagram ve WhatsApp'a ceza
Rekabet Kurumu, veri paylaşma zorunluluğu soruşturması kapsamında Meta'ya 346.7 milyon lira idari para cezası verdi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T10:28+0300
2022-10-26T11:04+0300
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whatsapp
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WhatsApp ve çatı şirketi Meta (Facebook) hakkındaki "veri paylaşma zorunluluğu" soruşturması tamamlandı.Rekabet Kurumu, soruşturma kapsamında Meta'ya 346,7 milyon lira idari para cezası verdi.Rekabet Kurulu'nca, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuna ilişkin Facebook hakkında soruşturma başlatılmıştı.Cezanın gerekçesi ne?Rekabet Kurumu açıklamasında para cezasının gerekçesi olarak, kurumun Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açması gösterildi.
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rekabet kurulu, whatsapp, facebook, meta, instagram
rekabet kurulu, whatsapp, facebook, meta, instagram

Rekabet Kurulu'ndan Facebook, Instagram ve WhatsApp'a ceza

10:28 26.10.2022 (güncellendi: 11:04 26.10.2022)
© AASosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı bildirildi.
Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AA
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Rekabet Kurumu, veri paylaşma zorunluluğu soruşturması kapsamında Meta'ya 346.7 milyon lira idari para cezası verdi.
WhatsApp ve çatı şirketi Meta (Facebook) hakkındaki "veri paylaşma zorunluluğu" soruşturması tamamlandı.

Rekabet Kurumu, soruşturma kapsamında Meta'ya 346,7 milyon lira idari para cezası verdi.
Rekabet Kurulu'nca, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuna ilişkin Facebook hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Cezanın gerekçesi ne?

Rekabet Kurumu açıklamasında para cezasının gerekçesi olarak, kurumun Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açması gösterildi.
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