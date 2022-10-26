https://sputniknews.com.tr/20221026/putin-stratejik-caydirici-kuvvetlerin-egitimini-izliyor-1062725272.html
Putin, stratejik caydırıcı güçlerin eğitimini yönetti
Putin, stratejik caydırıcı güçlerin eğitimini yönetti
Rusya lideri Vladimir Putin’in Rus ordusu bünyesindeki stratejik caydırıcı kuvvetlerinin eğitimini izlediği bildirildi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T14:34+0300
2022-10-26T14:34+0300
2022-10-26T14:56+0300
vladimir putin
savunma
rusya
eğitim
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Rus hükümetinin faaliyetlerini yakından takip eden gazeteci grubu ‘Kremlin pool’ tarafından yapılan paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus stratejik caydırıcı kuvvetlerinin eğitimini izlediğini, bugünkü eğitimin bu yapılan bu türden ikinci eğitim olduğunu ifade etti.Rusya liderinin yönettiği bugünkü eğitim kapsamında ‘sahada’ balistik füzeler ve seyir füzeleri fırlatıldı. Havadan fırlatılan seyir füzeleri için TU-95MS uçakları kullanıldı. Kamçatka Yarımadası’ndaki Kura poligonuna Plesetsk Uzay Üssü’nden YARS kıtalararası balistik füzeleri ve Barents Denizi’nden Sineva balistik füzesi fırlatıldı.Kremlin’in açıklamasında, “Stratejik caydırıcılık kuvvetlerinin eğitimi sırasında öngörülen görevler eksiksiz olarak tamamlandı, tüm füzeler belirtilen özellikleri doğrulayarak hedeflerine ulaştı” ifadelerine yer verildi.Strateji caydırıcı kuvvetlerinin bu yılki ilk eğitimi, Ukrayna’daki özel askeri operasyonunun başlangıcından 5 gün önce, 19 Şubat’ta yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221025/rusya-lideri-putin-ozel-askeri-operasyonun-ihtiyaclarini-karsilamaya-yonelik-net-bir-plan-olmali-1062694155.html
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vladimir putin, rusya, eğitim
vladimir putin, rusya, eğitim
Putin, stratejik caydırıcı güçlerin eğitimini yönetti
14:34 26.10.2022 (güncellendi: 14:56 26.10.2022) Abone ol
Rusya lideri Vladimir Putin’in Rus ordusu bünyesindeki stratejik caydırıcı kuvvetlerinin eğitimini izlediği bildirildi.
Rus hükümetinin faaliyetlerini yakından takip eden gazeteci grubu ‘Kremlin pool’ tarafından yapılan paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus stratejik caydırıcı kuvvetlerinin eğitimini izlediğini, bugünkü eğitimin bu yapılan bu türden ikinci eğitim olduğunu ifade etti.
Rusya liderinin yönettiği bugünkü eğitim kapsamında ‘sahada’ balistik füzeler ve seyir füzeleri fırlatıldı. Havadan fırlatılan seyir füzeleri için TU-95MS uçakları kullanıldı. Kamçatka Yarımadası’ndaki Kura poligonuna Plesetsk Uzay Üssü’nden YARS kıtalararası balistik füzeleri ve Barents Denizi’nden Sineva balistik füzesi fırlatıldı.
Kremlin’in açıklamasında, “Stratejik caydırıcılık kuvvetlerinin eğitimi sırasında öngörülen görevler eksiksiz olarak tamamlandı, tüm füzeler belirtilen özellikleri doğrulayarak hedeflerine ulaştı” ifadelerine yer verildi.
Strateji caydırıcı kuvvetlerinin bu yılki ilk eğitimi, Ukrayna’daki özel askeri operasyonunun başlangıcından 5 gün önce, 19 Şubat’ta yapılmıştı.