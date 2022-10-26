Türkiye
SON DAKİKA | Putin: Dünyada ve bölgede çatışma potansiyeli hala çok yüksek
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221026/putin-stratejik-caydirici-kuvvetlerin-egitimini-izliyor-1062725272.html
Putin, stratejik caydırıcı güçlerin eğitimini yönetti
Putin, stratejik caydırıcı güçlerin eğitimini yönetti
Rusya lideri Vladimir Putin’in Rus ordusu bünyesindeki stratejik caydırıcı kuvvetlerinin eğitimini izlediği bildirildi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T14:34+0300
2022-10-26T14:56+0300
vladimir putin
savunma
rusya
eğitim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1062725473_0:240:3049:1955_1920x0_80_0_0_43c831332b70e50291f953f32e579fe2.jpg
Rus hükümetinin faaliyetlerini yakından takip eden gazeteci grubu ‘Kremlin pool’ tarafından yapılan paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus stratejik caydırıcı kuvvetlerinin eğitimini izlediğini, bugünkü eğitimin bu yapılan bu türden ikinci eğitim olduğunu ifade etti.Rusya liderinin yönettiği bugünkü eğitim kapsamında ‘sahada’ balistik füzeler ve seyir füzeleri fırlatıldı. Havadan fırlatılan seyir füzeleri için TU-95MS uçakları kullanıldı. Kamçatka Yarımadası’ndaki Kura poligonuna Plesetsk Uzay Üssü’nden YARS kıtalararası balistik füzeleri ve Barents Denizi’nden Sineva balistik füzesi fırlatıldı.Kremlin’in açıklamasında, “Stratejik caydırıcılık kuvvetlerinin eğitimi sırasında öngörülen görevler eksiksiz olarak tamamlandı, tüm füzeler belirtilen özellikleri doğrulayarak hedeflerine ulaştı” ifadelerine yer verildi.Strateji caydırıcı kuvvetlerinin bu yılki ilk eğitimi, Ukrayna’daki özel askeri operasyonunun başlangıcından 5 gün önce, 19 Şubat’ta yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221025/rusya-lideri-putin-ozel-askeri-operasyonun-ihtiyaclarini-karsilamaya-yonelik-net-bir-plan-olmali-1062694155.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1062725473_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_f4182e10f586a3e3e08305aac645667f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, rusya, eğitim
vladimir putin, rusya, eğitim

Putin, stratejik caydırıcı güçlerin eğitimini yönetti

14:34 26.10.2022 (güncellendi: 14:56 26.10.2022)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya lideri Vladimir Putin’in Rus ordusu bünyesindeki stratejik caydırıcı kuvvetlerinin eğitimini izlediği bildirildi.
Rus hükümetinin faaliyetlerini yakından takip eden gazeteci grubu ‘Kremlin pool’ tarafından yapılan paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus stratejik caydırıcı kuvvetlerinin eğitimini izlediğini, bugünkü eğitimin bu yapılan bu türden ikinci eğitim olduğunu ifade etti.
Rusya liderinin yönettiği bugünkü eğitim kapsamında ‘sahada’ balistik füzeler ve seyir füzeleri fırlatıldı. Havadan fırlatılan seyir füzeleri için TU-95MS uçakları kullanıldı. Kamçatka Yarımadası’ndaki Kura poligonuna Plesetsk Uzay Üssü’nden YARS kıtalararası balistik füzeleri ve Barents Denizi’nden Sineva balistik füzesi fırlatıldı.
Kremlin’in açıklamasında, “Stratejik caydırıcılık kuvvetlerinin eğitimi sırasında öngörülen görevler eksiksiz olarak tamamlandı, tüm füzeler belirtilen özellikleri doğrulayarak hedeflerine ulaştı” ifadelerine yer verildi.
Strateji caydırıcı kuvvetlerinin bu yılki ilk eğitimi, Ukrayna’daki özel askeri operasyonunun başlangıcından 5 gün önce, 19 Şubat’ta yapılmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
Ukrayna krizi
Rusya lideri Putin: Özel askeri operasyonun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik net bir plan olmalı
Dün, 19:08
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала