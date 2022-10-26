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AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221026/prof-dagli-satisi-yasak-olan-aromali-e-sigaralari-butun-internet-siteleri-satiyor-bu-bir-rezalet-1062738990.html
Prof. Dağlı: Satışı yasak olan aromalı e-sigaraları bütün internet siteleri satıyor, bu bir rezalet
Prof. Dağlı: Satışı yasak olan aromalı e-sigaraları bütün internet siteleri satıyor, bu bir rezalet
'Sağlığa Evet Derneği' başkanı ve çocuk göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na son dönemde gençler... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T21:39+0300
2022-10-26T21:39+0300
akşam postasi
elektronik sigara
akciğer
sigara
sigara içmek
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Son yıllarda daha da yaygın hale gelen elektronik sigaralar, özellikle gençlerin arasında hızla yaygınlaşıyor. 'Sağlığa Evet Derneği' başkanı ve çocuk göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, kullan-at elektronik sigaralar konusunda derhal harekete geçilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Prof. Dağlı’nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:Ne tür kimyasal var bilmiyoruz
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Atilla Güner
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elektronik sigara, akciğer, sigara, sigara içmek
elektronik sigara, akciğer, sigara, sigara içmek

Prof. Dağlı: Satışı yasak olan aromalı e-sigaraları bütün internet siteleri satıyor, bu bir rezalet

21:39 26.10.2022
© AAelektronik sigara
elektronik sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AA
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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'Sağlığa Evet Derneği' başkanı ve çocuk göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na son dönemde gençler arasında yayılan aromalı kullan-at elektronik sigaralar konusunda derhal harekete geçilmesi gerektiğini anlattı.
Son yıllarda daha da yaygın hale gelen elektronik sigaralar, özellikle gençlerin arasında hızla yaygınlaşıyor. 'Sağlığa Evet Derneği' başkanı ve çocuk göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, kullan-at elektronik sigaralar konusunda derhal harekete geçilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Prof. Dağlı’nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Başımızda büyük bir bela var. Tütün firmaları gençler elektronik şeyleri sevdikleri için hoş renkli, aromalı ürünler çıkararak küçük yaş gruplarını hedef almaya başladı. Bunların içinde çocukluk dönemindeki şekeri andıran tatlar var ki çocuklukluğun ardından hemen bu ürünlerle birlikte gençliğe geçsinler diye. İçlerinde esrar bile var. ABD’de bu ürünler adeta patladı. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Çünkü çok yüksek oranda nikotin içeriyor. Ortaokul lise öğrencilerinin 10’da biri bunu kullanıyor. Avrupa’da da influencer’ları kullanarak dalga dalga bu ürünleri pazarlıyorlar.

Ne tür kimyasal var bilmiyoruz

Türkiye’nin kapısına kadar geldi ve Türkiye’de ruhsat verilmemesine ve satışının yasak olmasına rağmen internet sitelerini açıp bakıyorsunuz hepsinde kargolama dahil bunların satışı yapılıyor. Bu bir rezalet. Türkiye’de yasak olan bir şeyi internette, sosyal medyada her tarafta satıyorlar. Türkiye acayip bir ülke. Yasak olan şeyler serbest, serbest olması gereken şeyler yasak. Sitelerde satış yerlerinin adresleri bile var. Bunların içinde hangi kimyasallar var bilmiyoruz. Yiyecek kimyasalları akciğere sokulmaz. Yemeği akciğere kaçırırsanız ciğeriniz hastalanır. Önemli kısmında esrar var. Hani uyuşturucu ile mücadele ediyorduk? Denetlenmeyen bir şey denetlenmiyor, gözümüzün önünde oluyor bu rezalet.
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