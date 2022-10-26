Prof. Dağlı: Satışı yasak olan aromalı e-sigaraları bütün internet siteleri satıyor, bu bir rezalet
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'Sağlığa Evet Derneği' başkanı ve çocuk göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na son dönemde gençler arasında yayılan aromalı kullan-at elektronik sigaralar konusunda derhal harekete geçilmesi gerektiğini anlattı.
Son yıllarda daha da yaygın hale gelen elektronik sigaralar, özellikle gençlerin arasında hızla yaygınlaşıyor. 'Sağlığa Evet Derneği' başkanı ve çocuk göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, kullan-at elektronik sigaralar konusunda derhal harekete geçilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
Prof. Dağlı’nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Prof. Dağlı’nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Başımızda büyük bir bela var. Tütün firmaları gençler elektronik şeyleri sevdikleri için hoş renkli, aromalı ürünler çıkararak küçük yaş gruplarını hedef almaya başladı. Bunların içinde çocukluk dönemindeki şekeri andıran tatlar var ki çocuklukluğun ardından hemen bu ürünlerle birlikte gençliğe geçsinler diye. İçlerinde esrar bile var. ABD’de bu ürünler adeta patladı. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Çünkü çok yüksek oranda nikotin içeriyor. Ortaokul lise öğrencilerinin 10’da biri bunu kullanıyor. Avrupa’da da influencer’ları kullanarak dalga dalga bu ürünleri pazarlıyorlar.
Ne tür kimyasal var bilmiyoruz
Türkiye’nin kapısına kadar geldi ve Türkiye’de ruhsat verilmemesine ve satışının yasak olmasına rağmen internet sitelerini açıp bakıyorsunuz hepsinde kargolama dahil bunların satışı yapılıyor. Bu bir rezalet. Türkiye’de yasak olan bir şeyi internette, sosyal medyada her tarafta satıyorlar. Türkiye acayip bir ülke. Yasak olan şeyler serbest, serbest olması gereken şeyler yasak. Sitelerde satış yerlerinin adresleri bile var. Bunların içinde hangi kimyasallar var bilmiyoruz. Yiyecek kimyasalları akciğere sokulmaz. Yemeği akciğere kaçırırsanız ciğeriniz hastalanır. Önemli kısmında esrar var. Hani uyuşturucu ile mücadele ediyorduk? Denetlenmeyen bir şey denetlenmiyor, gözümüzün önünde oluyor bu rezalet.