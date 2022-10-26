Prof. Dağlı: Satışı yasak olan aromalı e-sigaraları bütün internet siteleri satıyor, bu bir rezalet

Türkiye’nin kapısına kadar geldi ve Türkiye’de ruhsat verilmemesine ve satışının yasak olmasına rağmen internet sitelerini açıp bakıyorsunuz hepsinde kargolama dahil bunların satışı yapılıyor. Bu bir rezalet. Türkiye’de yasak olan bir şeyi internette, sosyal medyada her tarafta satıyorlar. Türkiye acayip bir ülke. Yasak olan şeyler serbest, serbest olması gereken şeyler yasak. Sitelerde satış yerlerinin adresleri bile var. Bunların içinde hangi kimyasallar var bilmiyoruz. Yiyecek kimyasalları akciğere sokulmaz. Yemeği akciğere kaçırırsanız ciğeriniz hastalanır. Önemli kısmında esrar var. Hani uyuşturucu ile mücadele ediyorduk? Denetlenmeyen bir şey denetlenmiyor, gözümüzün önünde oluyor bu rezalet.