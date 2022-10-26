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https://sputniknews.com.tr/20221026/peskov-rusya-ukraynanin-kirli-bomba-kullanma-tehdidi-karsisinda-enerjik-adimlar-atacak-1062724550.html
Peskov: Rusya, Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanma tehdidi karşısında enerjik adımlar atacak
Peskov: Rusya, Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanma tehdidi karşısında enerjik adımlar atacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanma tehdidi karşısında Rusya'nın enerjik adımlar atacağını söyledi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T14:29+0300
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dünya
rusya
dmitriy peskov
bomba
açıklama
abd
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Günlük basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, BM Güvenlik Konseyi'nin kapalı toplantısında Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanma planlarıyla ilgili kanıtları sunan Rusya'nın bundan sonra enerjik adımlar atacağını belirtti.Peskov, "Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanmasıyla ilgili mevcut tehdide işaret eden bilgilere sahibiz. Elimizde Ukrayna'nın böyle bir terörist sabotaj için hazırlandığını gösteren bilgiler var. Rusya, uluslararası toplumun bu sabotajı önlemesi için söz konusu bilgileri uluslararası toplumun dikkatine sunacak" dedi.'ABD güçlerinin yakınımıza konuşlanması istikrarın güçlendirilmesini sağlamaz'ABD 101. Hava İndirme Tümeni'nin Romanya'nın Ukrayna sınırına konuşlandırıldığına dair haberleri değerlendiren Peskov, "ABD birlikleri sınırlarımıza ne kadar yakın olursa, bizim için tehdit o kadar artar. Rusya, ulusal güvenlik politikasını buna göre belirleyecek. ABD birliklerinin Rusya sınırlarının yakınına konuşlanması, öngörülebilirliğin ve istikrarın güçlendirilmesini sağlamaz" ifadelerini kullandı.
rusya
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rusya, dmitriy peskov, bomba, açıklama, abd, ukrayna
rusya, dmitriy peskov, bomba, açıklama, abd, ukrayna

Peskov: Rusya, Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanma tehdidi karşısında enerjik adımlar atacak

14:29 26.10.2022 (güncellendi: 14:41 26.10.2022)
© Sputnik / Екатерина Штукина / Multimedya arşivine gidinDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanma tehdidi karşısında Rusya'nın enerjik adımlar atacağını söyledi.

Günlük basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, BM Güvenlik Konseyi'nin kapalı toplantısında Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanma planlarıyla ilgili kanıtları sunan Rusya'nın bundan sonra enerjik adımlar atacağını belirtti.

Peskov, "Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanmasıyla ilgili mevcut tehdide işaret eden bilgilere sahibiz. Elimizde Ukrayna'nın böyle bir terörist sabotaj için hazırlandığını gösteren bilgiler var. Rusya, uluslararası toplumun bu sabotajı önlemesi için söz konusu bilgileri uluslararası toplumun dikkatine sunacak" dedi.

'ABD güçlerinin yakınımıza konuşlanması istikrarın güçlendirilmesini sağlamaz'

ABD 101. Hava İndirme Tümeni'nin Romanya'nın Ukrayna sınırına konuşlandırıldığına dair haberleri değerlendiren Peskov, "ABD birlikleri sınırlarımıza ne kadar yakın olursa, bizim için tehdit o kadar artar. Rusya, ulusal güvenlik politikasını buna göre belirleyecek. ABD birliklerinin Rusya sınırlarının yakınına konuşlanması, öngörülebilirliğin ve istikrarın güçlendirilmesini sağlamaz" ifadelerini kullandı.
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