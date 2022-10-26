https://sputniknews.com.tr/20221026/peskov-rusya-ukraynanin-kirli-bomba-kullanma-tehdidi-karsisinda-enerjik-adimlar-atacak-1062724550.html

Peskov: Rusya, Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanma tehdidi karşısında enerjik adımlar atacak

Peskov: Rusya, Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanma tehdidi karşısında enerjik adımlar atacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanma tehdidi karşısında Rusya'nın enerjik adımlar atacağını söyledi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T14:29+0300

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dünya

rusya

dmitriy peskov

bomba

açıklama

abd

ukrayna

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Günlük basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, BM Güvenlik Konseyi'nin kapalı toplantısında Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanma planlarıyla ilgili kanıtları sunan Rusya'nın bundan sonra enerjik adımlar atacağını belirtti.Peskov, "Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanmasıyla ilgili mevcut tehdide işaret eden bilgilere sahibiz. Elimizde Ukrayna'nın böyle bir terörist sabotaj için hazırlandığını gösteren bilgiler var. Rusya, uluslararası toplumun bu sabotajı önlemesi için söz konusu bilgileri uluslararası toplumun dikkatine sunacak" dedi.'ABD güçlerinin yakınımıza konuşlanması istikrarın güçlendirilmesini sağlamaz'ABD 101. Hava İndirme Tümeni'nin Romanya'nın Ukrayna sınırına konuşlandırıldığına dair haberleri değerlendiren Peskov, "ABD birlikleri sınırlarımıza ne kadar yakın olursa, bizim için tehdit o kadar artar. Rusya, ulusal güvenlik politikasını buna göre belirleyecek. ABD birliklerinin Rusya sınırlarının yakınına konuşlanması, öngörülebilirliğin ve istikrarın güçlendirilmesini sağlamaz" ifadelerini kullandı.

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rusya, dmitriy peskov, bomba, açıklama, abd, ukrayna